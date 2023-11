Séminaire de clôture du projet PROMETEO

« Un village transfrontalier pour protéger les cultures arboricoles méditerranéennes en partageant les savoirs »

Affronter les Urgences Phytosanitaires : Le Manifeste PROMETEO comme instrument déterminant pour le soin des Agrumes, des Amandiers et des Oliviers

Dans le cadre du projet PROMETEO – Un village transfrontalier pour protéger les cultures arboricoles méditerranéennes en partageant les connaissances – L’ Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique en collaboration avec l’Université Tunis El Manar et en partenariat avec les partenaires du projet, organise le séminaire de clôture sous l’intitulé « Affronter les Urgences Phytosanitaires : Le Manifeste PROMETEO comme instrument déterminant pour le soin des Agrumes, des Amandiers et des Oliviers » avec la participation de tous les partenaires tunisiens et italiens du projet (en présentiel ou en Ligne) et ce le 14 Novembre 2023 à l’hôtel Sheraton.

La cérémonie de clôture sera une occasion pour présenter les principaux résultats et indicateurs de réalisation du projet. Les partenaires seront appelés à exposer les activités menées jusqu’à ce jour dans le cadre du projet et définir l’impact du PROMETEO sur leurs institutions.

Deux tables rondes seront animées lors de la cérémonie. La première sera dédiée à l’échange sur les synergies pour la durabilité et la protection des cultures méditerranéennes, d’où un échange d’idées sur la rédaction du Manifeste Final du projet, et la seconde sera consacrée aux voies de pérennisation et des perspectives du partenariat transfrontalier PROMETEO, avec la participation des partenaires associés et des différentes parties prenantes.

Il est important de mentionner que le projet PROMETEO est un projet lancé dans le cadre du programme de coopération transfrontalière IEV « Italie-Tunisie » 2014-2020, cofinancé par l’Union européenne, dont la Région Sicilienne – Présidence – Département de la planification – est l’autorité de gestion et menée par L’Université des Etudes de Catane avec un budget total de 1.459.103,08 € et une contribution de l’Union européenne de 1.291.659,13 € . PROMETEO a pour objectif spécifique d’établir un réseau transfrontalier entre chercheurs, entreprises et autres acteurs italiens et tunisiens dans un secteur stratégique qui est les cultures arboricoles méditerranéennes typiques, agrumes, amandiers et oliviers, afin de collaborer au développement de solutions techniques innovantes et durables pour la protection de ces cultures contre les organismes pathogènes de quarantaine ou les ravageurs émergents, qui menacent leur rentabilité et leur survie.

Le projet vise à améliorer la qualité des services fournis par les laboratoires scientifiques et éducatifs des deux pays partenaires la Tunisie et l’Italie, à actualiser les connaissances des chercheurs et des autres parties prenantes, en s’appuyant sur les conseils d’experts de renommée internationale via des réunions, des séminaires, des cours en présentiel et à distance ainsi qu’une assistance pour l’élaboration et la validation des protocoles et des bonnes pratiques et la définition des lignes directrices.

