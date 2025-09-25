Semia Labidi Gharbi Lauréate du Prix Goldman pour l’Environnement 2025

Eco-WomenNews
Par Plumes
Semia Gharbi a contribué à mener une campagne qui a dénoncé un système corrompu de trafic de déchets entre l’Italie et la Tunisie, aboutissant en février 2022 au renvoi de 6 000 tonnes de déchets ménagers exportés illégalement vers l’Italie, leur pays d’origine.

Plus de 40 responsables gouvernementaux corrompus et autres acteurs impliqués dans ce trafic de déchets dans les deux pays ont été arrêtés dans le cadre de ce scandale.Ses efforts ont également entraîné des évolutions politiques au sein de l’Union européenne, qui a depuis renforcé ses procédures et sa réglementation concernant les exportations de déchets à l’étranger.semia la1bidi gharbi lauréate du prix goldman pour l’environnement 2025

Semia Gharbi, 57 ans, est une scientifique et éducatrice environnementale qui a consacré sa vie au lien entre la science et la promotion d’environnements sains, exempts de substances chimiques toxiques.

Initialement centrée sur la recherche sur les pesticides, elle a naturellement évolué vers des applications concrètes, ce qui l’a conduite à une carrière de plus de 20 ans en tant qu’enseignante et militante.En 2011, elle a fondé — et préside actuellement — l’Association d’éducation environnementale pour les générations futures, une ONG travaillant en étroite collaboration avec le ministère tunisien de l’Éducation afin de sensibiliser aux dangers des produits chimiques.Semia est également coordinatrice Moyen-Orient et Afrique du Nord du Réseau international pour l’élimination des polluants (IPEN), et cofondatrice du Réseau Tunisie Verte (RTV), qui regroupe plus de 100 organisations environnementales.

