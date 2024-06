Seabex clôture sa levée de fonds pour révolutionner la gestion de l’eau agricole avec l’IA et sa technologie sans capteurs

Seabex, une startup tuniso-française de l’agri-tech qui innove en utilisant l’IA et une technologie sans capteurs pour transformer les pratiques agricoles, a clôturé avec succès sa levée de fonds en Seed. Cette levée a été menée par Water Unite Impact (UK), avec la participation de Mercy Corps Ventures (US), Digital Africa (France) et trois business angels stratégiques.

Depuis sa création en 2020, Seabex a réalisé des avancées significatives en France et en Tunisie, en gérant plus de 50 000 hectares grâce à sa plateforme de pointe. Elle offre des recommandations d’irrigation précises et directement exploitables, rivalisant avec l’exactitude des méthodes basées sur des capteurs traditionnels, tout en étant plus rentable et évolutive.

La technologie de Seabex a déjà eu des impacts notables, permettant des économies d’eau moyennes de 30 % et une augmentation des rendements agricoles de 20 %. Ces résultats ont été validés par des organisations indépendantes telles que la Chambre d’Agriculture du Loiret (France).

« Par la sécheresse ou sous la pluie, connaitre l’eau disponible pour mes cultures dans le sol est primordiale. Respecter la ressource, organiser mon travail, maîtriser mes coûts d’irrigation, seabex me permet d’avoir un œil averti sur mes décisions de gestion d’irrigation, » témoigne Rémi Dumery, agriculteur dans le Loiret (France) et client de Netirrig Par Seabex, outil de Seabex et de la chambre d’agriculture du Loiret.

L’agriculture mondiale consomme près de 70 % de l’eau annuelle de la planète, avec environ 40 % perdus en raison de l’inefficacité et de la mauvaise gestion. En optimisant les pratiques d’irrigation et en réduisant le gaspillage de l’eau, les solutions de Seabex non seulement préservent des ressources vitales mais améliorent également la productivité et la durabilité de l’agriculture.

Les fonds levés serviront à développer l’équipe et les capacités d’IA de Seabex. L’objectif est d’affiner sa technologie pour atteindre une précision de 95 % par rapport aux mesures de terrain effectuées par des capteurs traditionnels.

Water Unite Impact est un véhicule d’investissement développé par l’organisation à but non lucratif Water Unite, et géré par Wellers Impact, un gestionnaire d’investissement d’impact réglementé. Il investit dans des PME du secteur de l’eau pour transformer des vies et des communautés. Seabex est un ajout bienvenu à leur portefeuille, qui comprend Jibu, Sanivation, Mr. Green Africa et GREE Energy.

Cyrille Antignac, Gestionnaire de Portefeuille de Water Unite Impact, a salué ce nouvel investissement dans Seabex. « Utiliser des systèmes intelligents et l’IA pour réduire de manière mesurable l’utilisation de l’eau en agriculture tout en maintenant et même en augmentant la production est une victoire pour les communautés et le climat. »

Seabex: Témoignages:

« Nous sommes ravis de bénéficier du soutien d’investisseurs aussi prestigieux dans notre mission de révolutionner les pratiques agricoles. Ce financement nous permettra de déployer nos solutions innovantes à grande échelle, aidant les agriculteurs du monde entier à économiser l’eau, à augmenter les rendements et à adopter des pratiques plus durables, » a déclaré Taher Mestiri, cofondateur et président de Seabex. « Les fonds de cette levée nous permettront de réaliser nos ambitieux projets d’expansion dans de nouveaux pays, y compris le sud de l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient, nous permettant d’apporter notre technologie révolutionnaire à davantage d’agriculteurs dans le monde entier, » a ajouté AmiraCheniour, cofondatrice et directrice générale de Seabex.

