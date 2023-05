RSE Power Forum : Ensemble nous agissons pour un avenir plus durable

Le rendez-vous annuel incontournable de la RSE en Tunisie est de retour dans sa deuxième édition. Deux journées exceptionnelles ont eu lieu avec un programme encore plus riche et encore plus diversifié et une participation des experts de renommée sur les enjeux majeurs de la responsabilité sociétale des entreprises, des conférenciers de haut niveau parmi les décideurs politiques et économiques du pays, des modératrices et modérateurs techniques de haute facture et des patrons d’entreprises les plus performantes en RSE.

Organisé par l’Agence tunisienne de mise en place de stratégie RSE et marketing sociétal « AM Media Plus » en partenariat avec la GIZ-Tunisie, la deuxième édition du forum international de la RSE était une excellente opportunité d’échanges riches qui s’inscrit pleinement dans la dynamique de la RSE pour une entreprise sociétale, citoyenne et respectueuse de l’environnement.

Ce salon qui s’est tenu les 24 et 25 mai 2023 à l’Expo Center Médina de Yasmine Hammamet, a abordé le thème de « La transformation digitale, levier d’une stratégie RSE performante » qui vise à accompagner les stratégies RSE des entreprises, valoriser leur engagement et augmenter la visibilité des initiatives RSE auprès des consommateurs.

L’événement a été honoré par la présence de M. Kamel Deguiche, Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Hédi Chébili, directeur au sein du ministère de l’Environnement, M. Marcus Cornaro, Ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie, Mme Manel Arfa, Directrice générale de « AM Media Plus », M. Khalil Laabidi, Commissaire général du forum, M. Arnaud Peral, Coordonnateur résident du système des Nations Unies en Tunisie et M. Marouane El Abassi, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

Le forum a connu également une large participation d’éminents intervenants nationaux et internationaux dans divers secteurs tels que le secteur des banques et assurances, les télécommunications, le pharmaceutique, l’énergétique, l’écologique etc. Il a en outre compris une série de panels animés par des experts. Les finances et agricultures durables, ainsi que les énergies renouvelables et l’économie circulaire ont fait l’objet de ces panels avec des invités de grande renommée.

Abrité pour la deuxième fois en Tunisie, ce forum a été l’occasion aux participants d’échanger pendant deux jours autour des différentes stratégies RSE qu’ils peuvent entreprendre pour bien mener les transformations nécessaires de l’entreprise.

Lors de son allocution d’ouverture, M. Khalil Laabidi a indiqué que « le RSE Power Forum s’inscrit dans une logique d’adoption de nouveaux concepts et nouvelles démarches, et ce dans le but d’améliorer le quotidien de l’entreprise et de la société d’une façon générale ».

Suite au premier panel intitulé « Investir dans un avenir responsable : Perspectives de finance durable », les participants ont pu visiter les stands et assister à l’inauguration des deux villages du Forum RSE par les officiels présents, dont un village tech et un village économie sociale et solidaire.

Les entreprises qui ont engagé une démarche RSE ont eu l’opportunité de présenter leurs différents produits ainsi que leur progression, et ce lors du concours RSE qui était ouvert à toutes les entreprises. L’idée était de valoriser toute bonne pratique dans l’entreprise pour qu’elle soit à la fois durable et rentable. Ce concours avait pour vocation de mettre en valeur les entreprises dont les initiatives en matière de RSE sont innovantes, significatives et prometteuses.

La clôture de la première journée a été marquée par la cérémonie de remise des prix de « Tunisia RSE Awards 2023 » qui récompensent les acteurs qui se sont engagés dans une démarche RSE structurée et pérenne, parmi les entreprises, les structures publiques, la société civile et dans l’entrepreneuriat.

Ainsi, le Trophée de l´innovation durable a été décerné à la Société Dräxelmaier. Le Trophée de l´innovation environnementale a quant à lui été attribué à EL Mazraa.

Tunisie Telecom a remporté le Trophée de l’innovation sociale inclusive et la BTE, celui de l’innovation financière inclusive.

Ont obtenu également des prix, le GCT, Kromber and Schubert, OOREDOO et FTUSA qui ont reçu respectivement le Prix de l´engagement environnemental, le Trophée de l’engagement SOCIAL, le Prix de l’engagement citoyen environnemental et le Prix de l’engagement citoyen Social.

Mme Manel Arfa a exprimé sa joie de cette deuxième édition du Forum International de la RSE. Elle a affirmé que « la RSE commence véritablement à s’imposer dans les modes de fonctionnement des entreprises. Afin de s’acquitter pleinement de leur responsabilité sociale, il convient que les entreprises aient engagé, en collaboration étroite avec leurs parties prenantes, un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l’homme et de consommateurs dans leurs activités commerciales ».

Les experts ont expliqué que les démarches et stratégies RSE renvoient aux différentes politiques mises en place dans les entreprises pour contribuer par exemple à la protection de l’environnement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à l’amélioration de la qualité des produits, l’inclusion sociale, ou le développement économique… Ils ont déclaré que si on associe beaucoup la RSE à la protection de l’environnement, ce n’est donc pas le seul domaine où elle intervient. Économique, sociale, culturelle et même éducative : la RSE est présente dans tous les domaines.

Les intervenants ont, par ailleurs, souligné le rôle du digital dans une démarche RSE. En effet, l’adoption de nouveaux outils et de nouvelles pratiques, notamment en termes d’inclusion et d’égalité, implique un changement culturel qu’il est impératif d’accompagner. Ici encore, le digital apporte des clés permettant une diffusion généralisée ou ciblée d’outils de sensibilisation, de formation et de remontée d’initiatives. Ainsi, la mise en place d’une stratégie RSE, associée aux nouveaux outils de l’Industrie 4.0 est un véritable levier de performance et de pérennité industrielle.

Pour l’entreprise, une démarche de RSE est récompensée par une meilleure performance globale : elle assure son approvisionnement en matières premières, gère mieux ses risques, réalise des économies, se différencie davantage de la concurrence, attire et fidélise davantage ses collaborateurs…

Pour les autres parties prenantes de l’entreprise, ce sont aussi de meilleures conditions de travail pour les salariés, de meilleures relations donneurs d’ordre/fournisseurs, un meilleur dialogue avec les ONG, une plus grande reconnaissance de leurs besoins pour les communautés locales, une meilleure gestion des risques pour les actionnaires…

De nombreuses études convergent également sur le fait que les entreprises pratiquant la RSE sont des entreprises plus performantes économiquement.

RSE Power Forum : Ensemble nous agissons pour un avenir plus durable précédent 1 De 13 Suivant

Lire aussi: