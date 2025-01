Riyeda 2025 : Le Salon de référence pour l’innovation et l’entrepreneuriat en Tunisie

Les 29 et 30 janvier prochains, Riyeda 12, le plus grand salon national consacré à l’entrepreneuriat et à l’innovation en Tunisie, investira la Cité de la Culture à Tunis. Sous le thème « Innovation et Entrepreneuriat », cet événement réunira entrepreneurs, start-ups, investisseurs et experts dans un espace d’échange interactif et inspirant, dédié à transformer les idées en projets concrets et à stimuler la collaboration entre les secteurs public et privé pour un développement économique et social.

Organisé par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) et l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), Riyeda 12 marque une étape essentielle dans la promotion de l’écosystème entrepreneurial tunisien. Cette 12ᵉ édition illustre un engagement fort en faveur de l’innovation et de la création d’opportunités pour les entrepreneurs tunisiens.

Avec une fréquentation attendue de plus de 15 000 visiteurs, le salon offrira un programme varié et enrichissant. 87 conférenciers partageront leur expertise et leurs visions sur les défis et les perspectives de l’entrepreneuriat et de l’innovation. 85 exposants mettront en lumière leurs solutions et produits innovants, tandis que 100 start-ups disposeront d’un espace privilégié pour exposer leurs projets, renforcer leur visibilité et créer des synergies avec des investisseurs potentiels.

Au cœur de cet événement, 32 workshops et 14 panels et talks exploreront des sujets clés tels que la transition numérique, l’innovation sociale et la durabilité. Depuis sa création, Riyeda a permis le lancement de plus de 1 000 projets innovants, confirmant son rôle de catalyseur pour l’écosystème entrepreneurial tunisien.

Cette édition s’inscrit dans une démarche alignée sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, notamment l’ODD 9, qui met en avant l’importance de l’innovation.

Pendant deux jours, la Cité de la Culture vibrera au rythme de l’innovation et des échanges, offrant aux participants une opportunité unique de tisser des liens, d’enrichir leurs connaissances et d’explorer de nouvelles perspectives de croissance.

Inscription et informations : www.riyeda.tn

