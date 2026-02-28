Retraite à l’étranger : la Tunisie dans le Top 10 en 2026

La Tunisie s’impose comme l’une des destinations de retraite les plus attractives pour les Européens, en particulier les Français. En 2026, elle figure dans le Top 10 mondial selon plusieurs classements spécialisés, grâce à un coût de la vie compétitif, un climat méditerranéen agréable et une facilité d’intégration pour les francophones.

Classements récents : où se situe la Tunisie ?

Selon Retraite sans Frontières, relayé par des médias crédibles :

7ᵉ position pour la Tunisie parmi les destinations préférées des retraités français.

Sources : AfricanManager : “La Tunisie, 7ᵉ destination préférée des retraités français en 2026”. IlBoursa : confirme cette position dans le classement. EspaceManager : la classe dans le Top 10 mondial pour la retraite.



Critères clés du classement :

Coût de la vie inférieur à l’Europe.

Climat tempéré toute l’année.

Culture francophone et gastronomie locale attractives.

Services et intégration accessibles pour les expatriés.

Contexte international : la Tunisie face aux autres destinations

Le choix d’une destination de retraite repose sur plusieurs facteurs. Pour la Tunisie :

Coût de la vie abordable selon Numbeo, ce qui reste un critère majeur pour les retraités européens.

Rapport qualité/prix favorable comparé à des pays comme le Portugal, l’Espagne ou Malte.

Infrastructure médicale suffisante dans les grandes villes, mais limitée dans certaines régions rurales.

Vols directs vers l’Europe et réseaux routiers adaptés pour un séjour prolongé.

Résumé comparatif :

Tunisie : abordable, climat méditerranéen, francophone

Portugal / Espagne : infrastructures avancées, climat agréable

Costa Rica / Mexique : coût de vie variable, intégration culturelle plus complexe

Pourquoi la Tunisie attire les retraités

Économie locale : logement 40 à 60 % moins cher qu’en France.

Fiscalité : certaines mesures favorables pour les retraités étrangers.

Culture et langue : francophonie facilite l’intégration.

Climat : ensoleillement régulier et températures douces la majeure partie de l’année.

Points forts résumés :

Coût de la vie : faible

Climat : méditerranéen

Langue : francophone

Services et sécurité : suffisants pour les expatriés

Classement : Top 10 mondial 2026

Limites et points d’attention

Même si la Tunisie est attractive :

Infrastructures médicales avancées concentrées sur les grandes villes.

Sécurité et services moins développés que dans certains pays européens.

Classement basé sur des critères combinés et orienté principalement vers les retraités français.

Pourquoi choisir la Tunisie pour sa retraite

La Tunisie se confirme comme une destination stratégique pour les retraités européens. Elle combine accessibilité financière, climat favorable et intégration culturelle simple. Les investisseurs et futurs expatriés doivent toutefois évaluer la disponibilité des services et infrastructures locales avant de s’installer.