Réseau Entreprendre Tunisie célèbre le succès de ses lauréats

Réseau Entreprendre Tunisie a célébré le jeudi 13 octobre 2022 ses lauréats, dans le cadre du projet Enlien, en présence des chefs d’entreprises, membres et partenaires de Réseau Entreprendre Tunisie, qui contribuent à l’évolution de l’écosystème entrepreneurial tunisien.

La cérémonie a été une occasion de découvrir les 31 lauréats créateurs d’entreprises et de célébrer leur réussite.Parmi les lauréats on a pu retrouver Olfa Kylani, fondatrice du projet« Kyto-Prod », lauréate du Trophée Industrie, prix Poulina Group Holding (PGH), lors de la 7e édition de Femmes Entrepreneuses de Tunisie organisée par le magazine «Managers» et élue Femme Entrepreneuse de Tunisie pour l’année 2022.

Réseau Entreprendre Tunisie : un appui à la dynamisation de l’entreprenariat

Réseau Entreprendre Tunisie est un réseau de chefs d’entreprises fondé en 1986 en France, il est présent dans 10 pays et compte aujourd’hui 14.000 entrepreneurs.

Réseau Entreprendre Tunisie a été créé en 2010 et est présent sur 6 gouvernorats qui lui permettent de couvrir une bonne partie du territoire. Le réseau tunisien est constitué de 200 chefs d’entreprises, il est présidé par M Hichem Turki et est dirigé par Mme Emel Tounsi.

L’offre de Réseau Entreprendre Tunisie comporte 3 volets

L’accompagnement assuré par un chef d’entreprise expérimenté pendant 2 ans

L’accès à notre réseau national et international de chefs d’entreprises

Le financement sous forme de prêts d’honneur

A travers ses diverses structures, Réseau Entreprendre Tunisie accompagne tout entrepreneur ambitieux démontrant un potentiel à créer au moins 10 emplois au bout de cinq ans.

La vocation du Réseau entreprendre étant de développer l’emploi sur les territoires, elle se concentre sur les entrepreneurs à potentiel d’emplois, toutes générations et toutes activités confondues. L’association a contribué à créer plus de 4000 emplois.

A ce jour 310 entrepreneur sont pu bénéficier de l’accompagnement, du financement et du réseau de chefs d’entreprises membres de l’association nationale et internationale, comme par exemple les startups Expensya ou Next Protein.

La gratuité et la réciprocité sont les piliers de Réseau Entreprendre Tunisie et guident ses actions. La gratuité garantit l’impartialité de ses acteurs. La réciprocité fait de ses entrepreneurs les maillons d’une chaîne dédiée à la transmission. Cette réciprocité encourage ses lauréats à donner à leur tour et à participer au développement de la communauté.

Projet Enlien : un projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat tunisien

A travers le projet Enlien, financé par l’Agence Française de Développement, mis en œuvre par la Caisse des Dépôts et des Consignations avec l’assistance technique d’Expertise France,Réseau Entreprendre a pu accompagner 31 entrepreneurs dont 13 femmes, et 14 startups dont 90% sont déjà labellisées.

Ces promoteurs ont créé plus de 150 emplois à travers toute la Tunisie, ils ont obtenu 900 000Dt de prêts d’honneur auprès de l’association et ont bénéficié de plus de 1600 heures d’accompagnement par des chefs d’entreprises.

L’objectif général du projet Enlien est de promouvoir et d’accompagner des initiatives entrepreneuriales afin de lutter contre le chômage des jeunes et à dynamiser l’entrepreneuriat social et féminin à travers le soutien de six acteurs de l’écosystème entrepreneurial tunisien.

