Recrutement au Québec depuis la Tunisie : deadline et entretiens à Tunis
Recrutement Québec à Tunis : mission officielle les 25-26 avril 2026 pour les talents industriels tunisiens
Le Québec manque de main-d’œuvre industrielle. La Tunisie dispose de techniciens et d’ingénieurs qualifiés.
Résultat : une mission de recrutement internationale s’organise directement à Tunis.
Les 25 et 26 avril 2026, des entreprises québécoises mèneront des entretiens en face-à-face avec des candidats tunisiens présélectionnés. L’objectif est simple : recruter des profils techniques pour l’industrie manufacturière canadienne.
La campagne s’inscrit dans les initiatives de recrutement international pilotées par des organisations économiques régionales du Québec, notamment Drummond Économique, avec l’appui de programmes d’immigration économique québécois.
Pour les professionnels tunisiens du secteur industriel, l’opération représente une porte d’entrée concrète vers le marché du travail canadien.
Une mission de recrutement Québec organisée à Tunis
Le dispositif suit un calendrier précis.
Dates clés
-
24 février 2026 : ouverture des inscriptions
-
30 mars 2026 : date limite pour déposer sa candidature
-
10 avril 2026 (environ) : convocations aux entretiens
-
25-26 avril 2026 : entretiens physiques à Tunis
Les candidats sélectionnés rencontreront directement des recruteurs d’entreprises québécoises lors d’entretiens organisés dans la capitale.
L’objectif est d’accélérer les recrutements dans les régions industrielles du Québec confrontées à une pénurie de main-d’œuvre technique.
Les métiers recherchés : priorité à l’industrie manufacturière
Le recrutement cible principalement des profils techniques liés à la production industrielle.
Profils recherchés
Production industrielle
-
opérateurs de machines
-
machinistes
-
programmeurs CNC
-
opérateurs de production manufacturière
Maintenance et mécanique
-
électromécaniciens
-
mécaniciens de véhicules lourds
-
spécialistes maintenance industrielle
Fabrication métallique
-
soudeurs
-
tôliers
-
spécialistes fabrication métallique
Qualité et ingénierie
-
inspecteurs qualité
-
ingénieurs mécaniques
-
experts en contrôle qualité
Ces métiers correspondent aux secteurs qui recrutent massivement dans plusieurs régions industrielles du Québec.
Selon les données du ministère québécois de l’Immigration, plusieurs dizaines de milliers de postes industriels restent vacants chaque année au Canada, notamment dans :
-
la fabrication métallique
-
l’usinage
-
la maintenance industrielle
-
la mécanique lourde.
Comment postuler depuis la Tunisie
La procédure est entièrement numérique.
Les candidatures passent exclusivement par la plateforme officielle :
👉 Choisir le cœur du Québec
Les 3 étapes
-
Créer un profil en ligne
-
Télécharger un CV au format canadien
-
Postuler aux offres ouvertes
Attention au format du CV
Le CV canadien diffère du modèle utilisé en Tunisie :
-
pas de photo
-
pas d’âge
-
pas d’état civil
-
priorité aux compétences techniques et réalisations
Un CV mal formaté réduit fortement les chances d’être convoqué.
Pourquoi le Québec recrute à l’étranger
Le contexte économique explique cette stratégie.
Le Québec fait face à une pénurie structurelle de travailleurs qualifiés.
Quelques chiffres :
-
plus de 230 000 postes vacants au Canada en 2024
-
plusieurs secteurs industriels touchés
-
vieillissement rapide de la main-d’œuvre technique
Les régions industrielles québécoises cherchent donc activement des talents internationaux.
La Tunisie est régulièrement ciblée pour plusieurs raisons :
-
formation technique solide
-
francophonie
-
expérience dans l’industrie manufacturière.
Une opportunité concrète pour les techniciens tunisiens
Pour les candidats qualifiés, ces missions peuvent déboucher sur :
-
un contrat de travail au Québec
-
un processus d’immigration économique
-
une installation professionnelle durable au Canada.
Mais la sélection reste exigeante.
Les recruteurs cherchent :
-
expérience technique solide
-
maîtrise du français
-
capacité d’intégration dans un environnement industriel nord-américain
Une opportunité réelle, mais une sélection exigeante
La mission de recrutement Québec à Tunis s’inscrit dans une stratégie claire : combler le manque de main-d’œuvre industrielle au Canada.
Les dates à retenir sont simples :
-
30 mars 2026 : clôture des candidatures
-
25-26 avril 2026 : entretiens à Tunis.
Pour les techniciens, mécaniciens et spécialistes industriels tunisiens, l’opération peut ouvrir un accès direct au marché du travail québécois.
Mais une chose reste déterminante : préparer un dossier solide avant la date limite.