Qair et Energy Observer à Tunis : Une Alliance Stratégique pour la Transition Énergétique Tunisienne

L’escale du navire-laboratoire Energy Observer à Tunis marque une étape symbolique dans la coopération énergétique. Qair renforce ainsi son positionnement comme acteur majeur du développement des énergies renouvelables en Tunisie, conciliant innovation technologique et préservation des écosystèmes.

Un Partenariat Visionnaire pour une Transition Énergétique Durable

Tunis, octobre 2025 – La transition énergétique en Tunisie entre dans une phase concrète avec l’escale remarquée du navire-laboratoire Energy Observer à Tunis. Cet événement, orchestré par Qair Tunisie, illustre la synergie entre innovation technologique et engagement écologique. Le catamaran, véritable plateforme expérimentale des énergies décarbonées, incarne une vision partagée avec Qair : construire un avenir énergétique respectueux de l’environnement, alliant production d’énergie propre et protection de la biodiversité.

Cette démonstration technologique flottante, avec son mix hydrogène renouvelable, solaire et éolien, a offert aux parties prenantes tunisiennes un aperçu tangible d’un système énergétique 100% durable et fiable.

Innovation Maritime et Expertise Terrestre : Un Dialogue Fructueux

La Preuve par l’Exemple : un Modèle Énergétique Autonome et Décarboné

L’événement a permis de présenter aux autorités et aux partenaires locaux les technologies de pointe embarquées sur l’Energy Observer. La production d’hydrogène renouvelable à bord, couplée aux énergies solaire et éolienne, démontre la viabilité d’un mix énergétique 100% renouvelable. Cette approche holistique correspond parfaitement à la stratégie développée par Qair sur le territoire tunisien.

« Energy Observer incarne l’innovation que nous portons chaque jour sur le terrain. Sa présence en Tunisie symbolise notre détermination à transformer cette vision en projets concrets. C’est un message de confiance dans la transition énergétique du pays », a déclaré Clément Arbib, Responsable du Développement chez Qair Tunisie.

Le Carbone Bleu : un Pilier Méconnu de la Lutte Contre le Changement Climatique

Au-delà de la démonstration technologique, cette escale tunisienne est dédiée à la recherche sur le carbone bleu. Les équipes d’Energy Observer étudient le rôle crucial des herbiers de posidonies de Méditerranée. Ces écosystèmes sous-marins, véritables puits de carbone, peuvent absorber jusqu’à huit fois plus de CO₂ que les forêts tropicales.

Un programme d’échanges avec les pêcheurs de Bizerte et une collaboration avec l’Université de Tunis visent à mieux comprendre les mécanismes de séquestration du carbone et à promouvoir des pratiques de préservation. Cette initiative renforce l’engagement de Qair pour une transition énergétique intégrant la protection des écosystèmes.

Qair en Tunisie : un Portefeuille de Projets au Service de la Souveraineté Énergétique

Cette rencontre a été l’occasion pour Qair de présenter l’avancée significative de ses projets en Tunisie, qui contribuent directement aux objectifs nationaux :

Exploitation : Deux centrales photovoltaïques sont déjà opérationnelles à Feriana (20 MW), générant des retombées économiques locales et créatrices d’ emplois durables .

Développement actif : Un portefeuille de plus de 900 MW de projets solaires et éoliens est en cours de développement, incluant les parcs de Gafsa (100 MW) et El Khobna (198 MW).

Stratégie alignée : Ces investissements s’inscrivent en parfaite cohérence avec le Plan Solaire Tunisien et l’objectif de 30% d’énergies renouvelables d’ici 2030.

Vers une Tunisie Leader de la Transition Verte en Méditerranée

L’escale d’Energy Observer à Tunis est bien plus qu’un simple événement ; c’est un signal fort. Elle matérialise la collaboration entre un énergéticien innovant, les institutions tunisiennes et les acteurs locaux. Qair, à travers ses réalisations et son ambition, se positionne comme un partenaire incontournable pour accompagner la Tunisie vers un modèle énergétique durable, compétitif et créateur de valeur locale.

À PROPOS D’ENERGY OBSERVER

Energy Observer est le premier navire hydrogène autonome en énergie, sans émissions de gaz à effet de serre ni particules fines. Cette plateforme expérimente et valide un écosystème énergétique complet intégrant les énergies renouvelables, l’hydrogène vert et des systèmes de stockage intelligents. Il sert d’ambassadeur pour les 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU.

À PROPOS DE QAIR



Qair est un producteur indépendant d’énergies renouvelables présent en Tunisie depuis 2015. Avec une équipe locale basée à Tunis, le groupe exploite déjà 20 MW de centrales solaires et développe un portefeuille de près de 900 MW. À l’échelle internationale, Qair dispose d’un pipeline de projets de 34 GW dans 20 pays, affirmant son ambition de devenir un leader de l’énergie responsable.

