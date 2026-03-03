Promotion officielle d’Etihad : Tunis sous les projecteurs

Etihad Airways met la Tunisie sur la carte touristique mondiale

News
Par Plumes
etihad tunisie 1
Une campagne qui capitalise sur le marché tunisien

Etihad Airways, compagnie nationale des Émirats arabes unis, a lancé une promotion officielle pour la Tunisie sur ses comptes Facebook et Instagram.
Message central : « La Tunisie dépasse toutes les attentes », ou en anglais “Tunis goes beyond every expectation”.

  • L’objectif : attirer touristes et voyageurs d’affaires vers Tunis.

  • Cible : marché du Golfe et connexions internationales via Abu Dhabi.

  • Plateformes : réseaux sociaux officiels et site web Etihad.

etihad tunisie 2
Vols Abu Dhabi – Tunis : un pont aérien stratégique

La campagne s’inscrit dans le cadre d’une expansion de la ligne Abu Dhabi–Tunis, opérationnelle depuis novembre 2025, avec des vols réguliers en Airbus A321LR.

  • Fréquence : 3 vols hebdomadaires.

  • Capacité : 2 suites Première, 14 Business, 144 Économie.

  • Codeshare : partenariat avec Tunisair, permettant :

    • Billet unique

    • Enregistrement unique

    • Transfert automatique des bagages

Citations clés :

  • Antonoaldo Neves, CEO Etihad : « Le codeshare rapproche Abu Dhabi des voyageurs d’Afrique du Nord et facilite l’accès à nos services. »

  • Halima Ibrahim Khouaja, CEO Tunisair : « Cette collaboration ouvre de nouvelles opportunités entre le Maghreb et le Golfe et renforce notre rôle dans la connectivité régionale. »

Contexte et portée

  • Tunisair : plus de 75 ans d’expérience, dessert l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Nord.

  • Etihad : plus de 40 partenariats codeshare, connectant à plus de 500 destinations mondiales.

  • Cette campagne s’inscrit dans une stratégie plus large de promotion touristique et économique pour renforcer les liens entre les Émirats et la Tunisie.

Chiffres et tendances

  • Croissance du trafic aérien Tunisie–Émirats estimée à +12 % par an selon les données récentes de l’OACI.

  • Tourisme tunisien depuis le Golfe : ≈ 50 000 visiteurs par an, tendance à la hausse avec les campagnes numériques ciblées.

  • L’effet codeshare permet d’augmenter la connectivité globale, stimulant le tourisme d’affaires et les échanges commerciaux.

Position stratégique confirmée

La campagne Etihad montre une approche stratégique et mesurée :

  • Promotion ciblée sur les réseaux sociaux

  • Partenariat codeshare pour fluidifier le voyage

  • Renforcement du positionnement de Tunis comme hub touristique et commercial

Pour les investisseurs et décideurs, c’est un signal clair : la Tunisie devient une destination stratégique pour le marché du Golfe, avec un potentiel concret pour le tourisme, le commerce et les connexions aériennes.

