Promotion officielle d’Etihad : Tunis sous les projecteurs

Une campagne qui capitalise sur le marché tunisien

Etihad Airways, compagnie nationale des Émirats arabes unis, a lancé une promotion officielle pour la Tunisie sur ses comptes Facebook et Instagram.

Message central : « La Tunisie dépasse toutes les attentes », ou en anglais “Tunis goes beyond every expectation”.

L’objectif : attirer touristes et voyageurs d’affaires vers Tunis.

Cible : marché du Golfe et connexions internationales via Abu Dhabi.

Plateformes : réseaux sociaux officiels et site web Etihad.

Vols Abu Dhabi – Tunis : un pont aérien stratégique

La campagne s’inscrit dans le cadre d’une expansion de la ligne Abu Dhabi–Tunis, opérationnelle depuis novembre 2025, avec des vols réguliers en Airbus A321LR.

Fréquence : 3 vols hebdomadaires.

Capacité : 2 suites Première, 14 Business, 144 Économie.

Codeshare : partenariat avec Tunisair, permettant : Billet unique Enregistrement unique Transfert automatique des bagages



Citations clés :

Antonoaldo Neves, CEO Etihad : « Le codeshare rapproche Abu Dhabi des voyageurs d’Afrique du Nord et facilite l’accès à nos services. »

Halima Ibrahim Khouaja, CEO Tunisair : « Cette collaboration ouvre de nouvelles opportunités entre le Maghreb et le Golfe et renforce notre rôle dans la connectivité régionale. »

Contexte et portée

Tunisair : plus de 75 ans d’expérience, dessert l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Nord.

Etihad : plus de 40 partenariats codeshare, connectant à plus de 500 destinations mondiales.

Cette campagne s’inscrit dans une stratégie plus large de promotion touristique et économique pour renforcer les liens entre les Émirats et la Tunisie.

Chiffres et tendances

Croissance du trafic aérien Tunisie–Émirats estimée à +12 % par an selon les données récentes de l’OACI.

Tourisme tunisien depuis le Golfe : ≈ 50 000 visiteurs par an , tendance à la hausse avec les campagnes numériques ciblées.

L’effet codeshare permet d’augmenter la connectivité globale, stimulant le tourisme d’affaires et les échanges commerciaux.

Position stratégique confirmée

La campagne Etihad montre une approche stratégique et mesurée :

Promotion ciblée sur les réseaux sociaux

Partenariat codeshare pour fluidifier le voyage

Renforcement du positionnement de Tunis comme hub touristique et commercial

Pour les investisseurs et décideurs, c’est un signal clair : la Tunisie devient une destination stratégique pour le marché du Golfe, avec un potentiel concret pour le tourisme, le commerce et les connexions aériennes.