Projet STED-AMT : Lancement d’un programme de formation au profit du secteur de plastique technique en Tunisie

Dans le cadre du projet STED-AMT » Compétences pour le Commerce et la Diversification Économique : Alignement des compétences sur les stratégies de développement sectoriel en Algérie, au Maroc et en Tunisie », mis en œuvre par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et financé par l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA), les contrats de la Formation de perfectionnement des techniciens en plasturgie technique ont été signés aujourd’hui, mardi 8 octobre 2024, au siège de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), entre la chambre syndicale des Fabricants Transformateurs de Plastiques, et les centres de formation retenus suit à un appel d’offres.

Programme de formation de perfectionnement pour les techniciens travaillant dans le secteur de la plasturgie technique en Tunisie

Avec la signature de ces contrats, le programme de formation est lancé au profit de techniciens employés des entreprises, ayant au minimum deux ans d’expérience, ainsi que pour les techniciens supérieurs récemment recrutés qui ont besoin d’améliorer leurs compétences dans l’un des domaines liés à l’industrie du plastique technique.

À cette occasion, M. Omar CHAQCHAQ, Président de la Chambre Syndicale des Fabricants Transformateurs de Plastiques, a déclaré : « Nous sommes ravi aujourd’hui du lancement de ces formations dans le cadre du projet Compétences pour le Commerce et la Diversification Économique, qui ouvre des portes à la formation et à au perfectionnement des techniciens de l’industrie du plastique technique en Tunisie, les incitant à acquérir de nouvelles compétences et à s’ouvrir davantage au marché. Ces formations seront des opportunités d’amélioration pour les techniciens, les entreprises et l’économie nationale vu l’importance de cette chaine de valeur (le plastique technique) dans le tissu économique national».

Les participants à ces formations seront au nombre de 16 personnes par sujet de formation, provenant de plus de 30 entreprises et seront sélectionnés par le biais d’une consultation directe et d’une coordination avec les partenaires professionnels du projet.

Les actions de formation porteront sur quatre thèmes :

Thème 01 : Monteur régleur injection Niveau 1*

Thème 02 : Monteur régleur injection Niveau 2*

Thème 03 : Technicien en maintenance moule

Thème 04 : Technicien en Maintenance des Presses

Mme Houda BOUZIDI, Directrice Générale du Centre Technique de la Chimie, a exprimé son appréciation pour de telles partenariats et initiatives en déclarant : « Notre objectif est d’améliorer la compétitivité et de créer des emplois en Tunisie, en mettant en œuvre l’utilisation des compétences dans le secteur du plastique technique et en proposant des mesures pour remédier aux inadéquations entre l’offre et la demande de compétences. Cela passe par le développement et le renforcement des compétences nécessaires pour répondre aux besoins des professionnels en matière de qualifications et de compétences spécialisées »

De son côté Mme Hajer BENSALEM, Directrice Générale du Centre Sectoriel de Formation en Plasturgie de Sousse, a ajouté qu’une étude d’évaluation des besoins futurs en compétences pour la chaîne de valeur du plastique technique a été réalisée en 2022 par une équipe d’experts tunisiens sous la supervision de l’OIT et l’équipe du projet. Cette étude prospective visait à évaluer les besoins en compétences dans l’industrie du plastique technique. Notre objectif est de développer les capacités et les compétences pratiques et techniques, tout en sensibilisant les jeunes à l’esprit d’entrepreneuriat et d’initiative au sein des différentes entreprises ».

