Production d’électricité à partir de déchets ménagers : Un projet modèle à la décharge contrôlée du gouvernorat de Sousse

Aujourd’hui, sous la supervision officielle de Son Excellence M. OSUGA Takeshi, Ambassadeur du Japon en Tunisie, et de Mme Aida Robbana, Cheffe du Bureau UN-Habitat Tunisie, la première unité de production d’énergie verte a été inaugurée à la décharge contrôlée des déchets ménagers dans la zone d’Oued Laya, dans le gouvernorat de Sousse. Cette unité est placée sous la gestion de l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED).

Un Projet pilote pour la valorisation du gaz biométhane extrait des déchets ménagers

Ce projet pilote vise à exploiter et valoriser le gaz biométhane extrait des déchets ménagers, en le transformant en énergie renouvelable. Il représente un modèle efficace, à petite échelle, pour appliquer les principes de l’économie circulaire à la gestion des déchets.

L’initiative cherche à atténuer la dégradation de l’environnement, soutenir le développement durable et la transition écologique,promouvoir les technologies de traitement des déchets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à traiter les risques sanitaires et à contribuer à la réduction du déficit énergétique.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la coopération entre les gouvernements de la Tunisie et du Japon,mis en œuvre par UN-Habitat Tunisie, et s’inscrit dans le suivi de la Déclaration de Tunis adoptée à la 8éme Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8), tenue à Tunis les 27 et 28 août 2022, dans laquelle les Chefs d’Etat et de gouvernement ont souligné le besoin urgent de traiter les questions environnementales, notamment le changement climatique et les défis qui y sont liés, y compris la gestion des déchets.

Dans le même cadre, UN-Habitat, en collaboration avec le Gouvernement du Japon, met également en œuvre des projets de gestion des déchets ménagers et plastiques ainsi que de recyclage en Tunisie.

Ces efforts se concentrent sur l’adoption de technologies innovantes et facilitent les échanges de connaissances entre les pays africains.

De plus, des campagnes de nettoyage à grande échelle ont été organisées dans le Jardin Japonais de Tunis, ainsi que dans les gouvernorats de Nabeul et de Sousse, dans le cadre de l’initiative « Villes Propres Tunisie » de l`Ambassade du Japon en Tunisie.

Ces campagnes, soutenues par l’Agence de Coopération Internationale du Japon (JICA), l’ANGED, et le Centre International Tunisien des Technologies de l’Environnement (CITET), contribuent à la mise en œuvre des recommandations de la Plateforme des Villes Propres Africaines (ACCP).

Cette unité de production d’énergie a été conçue et fabriquée avec l’expertise tunisienne et constitue la première unité pilote en Tunisie produisant de l’électricité à partir des déchets par la valorisation du biométhane. En réduisant les émissions, elle établit un modèle de résilience et de durabilité, servant d’initiative exemplaire pour encourager les acteurs en Tunisie et au-delà à répliquer de tels projets.

Cette initiative s’inscrit dans les stratégies mondiales et nationales visant à rechercher des solutions innovantes et alternatives pour préserver les ressources environnementales, protéger les écosystèmes et relever efficacement les défis liés au changement climatique.

«Transformer les déchets en énergie renouvelable permet non seulement de réduire les émissions, mais aussi d’établir un modèle de résilience et de durabilité qui peut inspirer des efforts similaires à travers la Tunisie et au-delà. Cette initiative reflète l’engagement d’UN-Habitat Tunisie pour des solutions innovantes qui répondent aux défis environnementaux tout en faisant progresser le développement urbain durable. Nous sommes honorés de collaborer avec le Ministère de l’Environnement, la STEG, le gouvernorat de Sousse, l’ANGED et l’Ambassade du Japon, dont l’engagement a permis de concrétiser ce projet, » a déclaré UN-Habitat Tunisie.

« Ce projet marque la première initiative en Tunisie visant à convertir les déchets en énergie renouvelable. Je suis très content et fier de voir la recommandation de la Déclaration de Tunis de la TICAD 8 se concrétiser en Tunisie en collaboration avec nos partenaires fiables, notamment UN-Habitat, le Ministère de l’Environnement, la STEG, le gouvernorat de Sousse et l’ANGED. Je suis d’autant plus heureux de ce fait parce que cette année, les pays africains se réuniront de nouveau en août pour la TICAD 9 à Yokohama pour discuter des réalisations depuis la TICAD précédente. J’ai hâte de voir cette initiative pionnière être partagée non seulement en Tunisie mais aussi avec les autres pays du continent africain. » a déclaré M. Takeshi OSUGA, Ambassadeur du Japon en Tunisie.

Un projet révolutionnaire des solutions durables

Ce projet révolutionnaire met en lumière la puissance de la collaboration internationale et l’importance des solutions durables pour relever les défis environnementaux.

L’utilisation des technologies avancées et la création de partenariats préparent le terrain pour un avenir plus lumineux et plus durable pour la Tunisie et la communauté mondiale.

Nous sommes convaincus que cette initiative inspirera davantage d’efforts pour promouvoir la gestion durable de l’environnement en Tunisie et contribuera à la réalisation des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

