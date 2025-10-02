PMO MASTERY 2025 : Hammamet, épicentre de l’excellence en gestion de projets et transformation organisationnelle

PMO MASTERY 2025 : Hammamet, épicentre de l’excellence en gestion de projets et transformation organisationnelle

PMO MASTERY 2025 : L’événement international qui place la Tunisie sur la carte de l’excellence projet

Les 11 et 12 octobre 2025, la ville de Hammamet en Tunisie deviendra la capitale internationale de la gestion de projets et de la transformation organisationnelle. Pour la première fois, un événement d’envergure, PMO MASTERY 2025, rassemblera plus de 250 experts, décideurs et praticiens de renom venus d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe. Cet événement inédit se positionne comme la plateforme de référence pour explorer les dernières tendances, renforcer les compétences et dynamiser le réseau des professionnels des PMO (Project Management Offices).

Les ambitions stratégiques de PMO MASTERY

Faire de la Tunisie un hub d’excellence

L’un des objectifs principaux de PMO MASTERY est d’ancrer la Tunisie comme un pôle stratégique et incontournable pour la gestion de projets en Afrique et au Moyen-Orient. Cet événement vise à démontrer le dynamisme et l’expertise de l’écosystème local sur la scène internationale.

Une plateforme de partage et de collaboration

Au-delà de la formation, PMO MASTERY se veut être un catalyseur de synergies. Il offre une opportunité unique de networking stratégique, permettant aux leaders et praticiens de créer des liens durables et de fructueuses collaborations internationales.

Au cœur des débats : Les thématiques phares de la transformation

Le programme de PMO MASTERY 2025 est conçu pour aborder les enjeux les plus actuels des bureaux de projets et de la conduite du changement. Les participants plongeront au cœur de sujets critiques :

L’IA et l’automatisation au service des PMOs : Comment l’intelligence artificielle révolutionne la gestion de portefeuilles et la prise de décision.

Leadership dans l’ère digitale : Un focus sur le rôle des femmes leaders et les nouvelles compétences requises pour piloter le changement.

Cybersécurité et gestion des risques : Intégrer la gestion des risques cyber dans les portefeuilles de projets stratégiques.

Excellence PMO et création de valeur : Passer d’une fonction de reporting à un rôle stratégique de création de valeur pour l’organisation.

Une expérience immersive : Formation et réseautage

Journée de formation certifiante – 11 octobre 2025

La première journée sera entièrement dédiée à l’acquisition de compétences pratiques via des ateliers interactifs animés par des experts internationaux. Quatre modules stratégiques seront proposés, offrant aux participants des outils concrets et immédiatement applicables.

Des intervenants d’exception et un public ciblé

PMO MASTERY réunira un panel d’orateurs de haut niveau, issus d’organisations prestigieuses (PMI®, PMOGA, Big 4) et influents dans le domaine. L’événement s’adresse spécifiquement aux :

Directeurs et responsables de PMO.

Chefs de projets et de programmes.

Directeurs de la Transformation et DSI.

Dirigeants et décideurs des secteurs public et privé.

Les points forts qui font la différence

Une synergie Afrique – Golfe : Une diversité de perspectives pour enrichir les échanges.

Un format riche et interactif : Keynotes inspirantes, panels interactifs, ateliers pratiques et opportunités de networking ciblé.

Une vitrine pour les partenaires : Une plateforme de visibilité unique pour les organisations qui souhaitent s’associer à l’excellence.

L’impulsion d’une experte passionnée

Derrière cet événement ambitieux se trouve Yosra Torjmen Mekni, fondatrice et organisatrice. Experte certifiée en gestion de projet (PMP®), en management de PMO (PMO-CP®) et en conduite du changement (PROSCI®), elle incarne l’excellence qu’elle souhaite promouvoir. Son expertise et son réseau international garantissent la qualité et la portée de PMO MASTERY 2025.

PMO MASTERY 2025 est bien plus qu’une conférence ; c’est un rendez-vous stratégique pour tous les acteurs de la transformation organisationnelle. En participant à cet événement, les professionnels ne viendront pas seulement se former, ils intégreront une communauté d’excellence et contribueront à positionner la Tunisie comme un hub incontournable du management de projet.

Abdallah Bouabdallah

Lire aussi: