Participation tunisienne pour la première fois à «Who’s Next» le salon professionnel international de la mode à Paris

Trois jeunes entreprises tunisiennes du secteur Textile et Habillement ont participé à la dernière édition de Who’s Next, le salon international leader de prêt-porter et d’accessoires de mode en Europe, qui a eu lieu du 02 au 05 septembre derniers au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris.

Il s’agit des trois marques tunisiennes de prêt-à-porter et d’accessoires: Ashai, SOLTANA Couture et FIERCE.

La participation tunisienne à ce salon a été organisée dans le cadre du Programme Global Textiles et Habillement (GTEX) et le Programme Textiles Pour La Région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENATEX), mis en œuvre par le Centre du Commerce International (ITC) et cofinancé par les gouvernements Suisse et Suédois.

Cet appui du Programme GTEX-MENATEX en Tunisie,a permis aux entreprises tunisiennes participantes au salon Who’s Next, de valoriser leurs marques, de découvrir les dernières innovations et pratiques du secteur, et de s’ouvrir à un réseau mondial de networking B2B et B2C.

C’est ce qui nous ont confirmé les créatrices de ces marques, à leur retour en Tunisie après leur exposition:

Mme RymBarkattalah- fondatrice de Ashai :

« La participation de Ashai au salon Who’s Next a été très intéressante et enrichissante. Nous avons vu le potentiel de Ashai et les opportunités qui s’offraient à notre marque. Le produit de Ashai a plu, les gens ont aimé les matières, les couleurs, les coupes et les broderies. Ils ont également aimé les accessoires et l’idée du tableau qui a été reproduit sur un sac rebrodé entièrement à la main »

Mme Fatma Ben Soltan – fondatrice des marques FIERCE et SOLTANA Couture

« Ma participation au salon Who’s Next était vraiment instructive. on était vraiment baigné dans le monde de la mode et surtout en contact direct avec des visiteurs et des clients internationaux.

Nous avons pu rencontrer et concrétiser des commandes avec de nouveaux partenaires, et nous espérons justement établir cette relation de confiance et ce partenariat sur du long terme. »

Depuis plus de 25 ans, Who’s Next réunit annuellement tous les secteurs de la mode : prêt-à-porter, accessoires et bijoux, mais aussi chaussures et maroquinerie.Afin de défendre la création, le salon présente des jeunes créateurs aux marques établies, en passant par les labels urbains, ou encore les artisans.

Il est destiné principalement aux acheteurs et aux professionnels y compris les détaillants, les multi-marques,les e-commerces, les bureaux d’achat et les stylistes de la mode du monde entier.

Plus de 45 000 visiteurs à cette édition de septembre 2022. Plus d’infos sur le programme ITC/GTEX-MENATEX en Tunisie :www.facebook.com/gtextunisie

