Oueslati Zit’Tour : La Nouvelle Route Touristique de l’Huile d’Olive à Kairouan

Oueslati Zit’Tour : Kairouan Lance sa Route Thématique Dédiée à l’Huile d’Olive Oueslati

Découvrez Oueslati Zit’Tour, la nouvelle route touristique à Kairouan dédiée à l’huile d’olive Oueslati. Expériences immersives, dégustations et patrimoine oléicole au programme de cette initiative unique en Tunisie.

Une Route Thématique pour Valoriser l’Or Vert de Kairouan

Kairouan, octobre 2025 – Le gouvernorat de Kairouan connaît une révolution touristique grâce à ses produits du terroir. Parmi ses trésors, l’huile d’olive Oueslati, produit aux qualités nutritionnelles exceptionnelles et au profil sensoriel raffiné, devient le fer de lance d’une nouvelle offre touristique grâce au projet « Oueslati Zit’Tour ».

Cette initiative, née d’un partenariat public-privé, vise à créer un circuit touristique complet autour de cette variété d’olive unique, cultivée principalement autour du Djebel Oueslat, dans les délégations de Oueslatia, El Ala, Haffouz et Ain Jloula.

Oueslati Zit’Tour : Un Parcours Immersif Autour de l’Olivier

10 Acteurs Unis pour une Expérience Authentique

Le projet « Oueslati Zit’Tour » rassemble pas moins de 10 acteurs locaux qui offriront aux visiteurs une expérience complète :

3 restaurants pour découvrir la gastronomie locale

2 maisons d’hôtes et 1 gîte rural pour l’hébergement

1 pâtisserie traditionnelle

1 entreprise de produits cosmétiques à base d’huile d’olive

2 huileries pour le conditionnement et la découverte du processus de production

Des Expériences Uniques en Immersion Totale

Les visiteurs pourront participer à des activités variées :

Visites pédestres au cœur des oliveraies

Haltes musicales sous les oliviers centenaires

Participation aux cueillettes traditionnelles

Ateliers de trituration traditionnelle

Dégustations de produits locaux

Découverte des bienfaits cosmétiques de l’huile d’olive

Un Projet Collaboratif Au Cœur du Développement Territorial

Partenariat Institutionnel et Soutien International

Mme Samia NASRI, présidente de l’association « Festival local Ain Jloula », structure porteuse du projet, précise : « Oueslati Zit Tour est un itinéraire touristique qui relie plusieurs sites allant de la production jusqu’à la valorisation de l’huile d’olive Oueslati. »

Ce projet bénéficie d’un accompagnement technique et financier dans le cadre du Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et du Terroir (PAMPAT 2), mis en œuvre par l’ONUDI et financé par la Suisse.

Formation et Préparation pour un Lancement Réussi

Depuis juillet 2025, les actifs de la route suivent des formations sur le tourisme alternatif et la valorisation de la variété Oueslati. Dr. Naziha Kammoun, chercheuse à l’institut de l’Olivier à Sfax, souligne : « La variété d’olive Oueslati possède un fort potentiel touristique grâce à ses particularités gustatives et nutritionnelles. »

Lancement Imminent et Perspectives d’Avenir

Les réunions de coordination se poursuivent pour finaliser les préparatifs du lancement officiel prévu fin 2025. Cette route s’inscrit dans la stratégie de valorisation des produits du terroir lancée en 2022 par le ministère de l’Agriculture.

Oueslati Zit’Tour représente une avancée majeure pour le tourisme durable à Kairouan, promettant de dynamiser l’activité touristique toute l’année tout en valorisant le patrimoine oléicole exceptionnel de la région.