OLA Energy Tunisie et GAM Tunisie signent un contrat de partenariat pour la distribution des lubrifiants

OLA Energy Tunisie et la Générale des Applications Mécaniques(GAM), filiale du groupe Ulysse Trading and Industrial Companies (UTIC) ont signé récemment un contrat de partenariat pour la distribution des lubrifiants des marques OLA Energy et Mobil dans les régions du Grand Tunis, Bizerte et Nord-Ouest.

La cérémonie de signature de ce contrat de partenariat a eu lieu à Tunis,en présence des premiers responsables et hauts cadres des deux groupes, à leurs têtes M. Abdulhak Mohamed EL KHABLASHI, Directeur Général d’OLA Energy Tunisie accompagné de M. Ahmed HAMZA, Directeur Commercial B2B et M. Khalil CHAÏBI, PDG du groupe UTIC et M. Mohamed BOUGHATTAS, Directeur général de GAM Tunisie.

Abdulhak Mohamed EL KHABLASHI, Directeur Général d’OLA Energy Tunisie a déclaré à cette occasion « Nous sommes très heureux d’annoncer ce nouveau partenariat avec le groupe UTIC et sa filiale active GAM. Ceci témoigne de nos efforts continus pour renforcer notre présence sur le marché des lubrifiants en Tunisie et reflètenos objectifs de développement pour les années à venir. Khalil Chaïbi, PDG du groupe UTIC, a pour, sa part, signalé que « Cette collaboration fructueuse et coordination étroite avec OLA Energy Tunisie ouvre de nouveaux horizons commerciaux aux deux groupes et nous espérons consolider d’avantage ce partenariat et l’étendre sur d’autres secteurs et régions dans le pays ».

Il est à noter qu’OLA Energy Tunisie est l’un des principaux producteurs de lubrifiants en Tunisie, avec une capacité annuelle de 40 mille tonnes, à travers une grande usine (Lubrifiants de Tunisie) située à la zone pétrolière de Radès.

L’usine LBT est certifiée ISO 9002 depuis les années 90 et actuellement certifiée ISO 9001, version 2015, valable jusqu’au mois de juin 2025. La spécificité et la qualité inégalée de ses produits ainsi que ses accords de partenariat avec les marques automobiles, les concessionnaire set les grandes sociétés de distribution des lubrifiants, lui ont conforté une position de leader sur le marché Tunisien.

OLA Energy produit et distribue plusieurs gammes de lubrifiants, dont Accel et DeoMAX, en plus de Mobil 1 et de Mobil Super, dont elle reste le seul distributeur agréé en Tunisie.

La Générale des Applications Mécaniques (GAM) est une filiale du groupe privé tunisien Ulysse Trading and Industrial Companies (UTIC), spécialiste dans la distribution et la vente du matériel de bâtiments et travaux publics, les chariots élévateurs, les engins et équipements de chantier, de manutention et de levage, les groupes électrogènes, les pièces de rechange (filtres et batteries) et les différents types de lubrifiants à savoir les huiles moteurs, les huiles industrielles et les graisses.

