North Business Angels: Lancement du premier réseau régional de financement dédié aux projets à impact

Le réseau North Business Angels a été officiellement lancé aujourd’hui, mercredi 8 mars 2023, à Nabeul en présence d’un premier noyau, à savoir, Mesdames Houda Boufaied, Najeh Kharrez, et Messieurs Mohamed El Ghoul et Jalel Ben Romdhane. FSVC, mandatée par l’Ambassade US, est représentée par Monsieur Mondher ACHOUR et Mme Ranim Kassissa.

« North Business Angels » est un réseau d’investisseurs, de chefs d’entreprises, de managers, de cadres et d’experts réunis et animés par une ambition de créer de la valeur. Ils sont convaincus de l’intérêt de soutenir des projets innovants et à impact, en y investissant personnellement mais aussi en apportant le conseil, l’expertise, l’expérience et le réseau dont a fortement besoin tout entrepreneur(e).

Ce réseau,« North Business Angels », a pour objectif de constituer une locomotive et un exemple à suivre en matière de solidarité et de responsabilité sociétale et de baliser les obstacles de l’accès au financement et soutenir ainsi la dignité des populations défavorisées et leur donner confiance en l’avenir.

Au-delà de l’aspect financier, les Business Angels s’investissent à titre personnel dans les projets en apportant notamment leur compétence et leur réseau. Une relation de travail et de confiance s’établit avec l’équipe dirigeante permettant au projet de profiter d’un appui expert dans le développement de l’activité entrepreneuriale.

L’objectif commun est de favoriser l’émergence, la consolidation et le développement des structures de financement de proximité notamment dans les premières phases de vie de l’entreprise à impact. Des sessions de formation et d’information, en ligne et présentielles, à destination des entrepreneurs et des futurs Business Angels seront organisées incessamment.

Un protocole d’accord a été signé entre Financial Services Volunteer Corps et 1kub, l’incubateur qui portera sur une assistance à la mise en place et l’opérationnalisation du réseau.

Cette initiative de création des réseaux Business Angels s’inscrit dans le cadre du programme « Impact Finance », soutenu par l’ambassade des États-Unis et ayant pour objectif de stimuler l’accès au financement des PMEs.

De son côté, M. Mondher Achour, le conseiller principal du projet, a expliqué que Financial Services Volunteer Corps (FSVC) a pour mission de contribuer à la mise en place de secteurs financiers robustes afin de soutenir des économies de marché saines dans les pays en développement et les pays émergents.

