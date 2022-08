Naziyef résout la crise du gaz russe dans les pays européens

Les pays européens sont confrontés à une crise énergétique à l’heure actuelle à cause de la guerre russo-ukrainienne et il n’y a pas encore de solutions efficaces au problème. Les gouvernements n’ont pas trouvé de solution à cette crise et ont été contraints de réduire la consommation d’énergie et d’affronter le pire hiver.

Le plus important, ce sont les usines qui fermeront et risquent le chômage et la crise économique non seulement en Europe mais aussi dans le monde entier. De nombreux pays tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie, etc. ne peuvent pas dépendre d’autres sources d’énergie renouvelables nécessitant la construction de centrales solaires ou éoliennes nécessitant un budget important et une longue durée.

Néanmoins, il existe une solution à cette crise grâce à Nazyef. C’est une nouvelle source d’énergie renouvelable issue de la différence de température entre la nuit et le jour. C’est une énergie alternative au lieu des combustibles fossiles qui provoquent des émissions et le réchauffement climatique.

C’est une nouvelle technologie qui génère de l’énergie propre et fournit de l’électricité aux usines et aux entreprises grâce à des réservoirs dans des stations-service qui maintiennent la température élevée pendant la journée et la température basse la nuit.

Les usines pourraient fournir suffisamment d’énergie pour faire fonctionner les machines dans les zones climatiques continentales où il n’y a pas d’ensoleillement quotidien et où il y a une grande différence de température entre le jour et la nuit.

Il est abordable en fonction de la quantité d’énergie dont l’usine a besoin. Nazyef propose des remises d’utilisation à ses nouveaux clients pour leur permettre d’assurer la qualité du service. Cela attire les clients car ils ne garantissent pas les nouveaux service.

Lire aussi: