Mohamed El Kettani, acteur de référence Africain de la Finance

Mohamed El Kettani, un « African Banker » qui façonne l’avenir financier du continent

C’est sous les projecteurs de Casablanca que la finance africaine a célébré l’un de ses plus éminents bâtisseurs. Lors d’une cérémonie des AFIS Awards 2025 au parfum de consécration, Mohamed El Kettani, PDG du groupe Attijariwafa bank, s’est vu décerner le titre prestigieux d' »African Banker ». Une distinction qui couronne bien plus qu’une carrière : elle sacre une vision panafricaine audacieuse et un leadership transformateur.

Le parcours d’un visionnaire, de Casablanca à l’Afrique

Une stratégie gagnante pour une banque continentale

À la barre d’Attijariwafa bank, Mohamed El Kettani a insufflé une dynamique expansionniste sans précédent. Le résultat est tangible : un maillage impressionnant de 5.900 agences qui tissent leur toile à travers une quinzaine de pays africains. Cette stratégie ne s’est pas construite en un jour. Elle est le fruit d’une conviction profonde en l’intégration économique du continent. Sous son impulsion, la banque s’est érigée en pilier du financement du commerce intra-africain et en partenaire de choix pour les PME locales, ces véritables poumons des économies africaines.

Performance et sens du devoir : les piliers d’une réussite

Une croissance record et un engagement durable

La performance, souvent froide dans le monde de la finance, prend ici une dimension humaine. La progression exceptionnelle de 29% du résultat net consolidé en 2024 n’est pas qu’un chiffre. Elle est la traduction concrète d’un modèle bancaire résilient qui allie rentabilité et impact socio-économique. Cet engagement se lit aussi dans les choix stratégiques, comme l’émission d’une obligation verte de 500 millions de dollars, un signal fort envoyé à la planète finance pour soutenir la transition énergétique. Des partenariats d’envergure, notamment avec Union Bank Nigeria et le Secrétariat de la ZLECAf, viennent renforcer ce credo : l’avenir de l’Afrique se construit dans l’union.

Un palmarès prestigieux : Les « African Bankers » de la décennie

En rejoignant le cercle très fermé des « African Bankers », Mohamed El Kettani s’inscrit dans une lignée de dirigeants d’exception qui ont marqué la finance continentale. Retour sur une décennie de leadership :

2024 : Roosevelt Ogbonna (Access Bank, Nigeria)

2023 : Esther Kariuki (Co-operative Bank of Kenya, Kenya)

2022 : Admassu Tadesse (TDB Group, Rwanda)

2021 : Jacques Raphaël Lotte (NSIA Banque, Côte d’Ivoire)

2020 : Ade Ayeyemi (Ecobank, Togo)

2019 : Benedict Oramah (Afreximbank, Égypte)

2018 : Abdulla M. Al Thani (Qatar National Bank, Qatar)

2017 : Segun Agbaje (Guaranty Trust Bank, Nigeria)

2016 : Paulo Sousa (Standard Bank, Afrique du Sud)

2015 : Aliko Dangote (Dangote Group, Nigeria)

Ce palmarès reflète la diversité et la vitalité de l’écosystème bancaire africain, mettant en lumière des leaders venant de toutes les régions du continent.

Une récompense, un symbole pour la finance marocaine et africaine

Cette distinction n’est pas seulement personnelle. Elle est un symbole fort pour l’ensemble de l’écosystème financier marocain, confirmant sa capacité à produire des leaders de classe mondiale. Le jury des AFIS Awards, composé d’experts indépendants, n’a pas seulement salué les chiffres. Il a reconnu la capacité du groupe à accompagner la transformation économique du continent tout en adhérant aux standards internationaux les plus exigeants en matière de gouvernance. En honorant Mohamed El Kettani, c’est la réussite d’un modèle bancaire africain, ambitieux et tourné vers l’avenir, que l’on célèbre.

Le trophée « African Banker » remis à Mohamed El Kettani est bien plus qu’une récompense individuelle. Il incarne l’émergence d’une finance africaine confiante, durable et résolument tournée vers l’intégration continentale. Un hommage à un homme, mais aussi à une vision qui continue de redessiner la carte financière de l’Afrique.

Lire aussi: