MOBIDOC Green Post-Doc : La relève scientifique tunisienne se mobilise pour l’environnement

Signature des conventions MOBIDOC Green Post-Doc en Tunisie : 75 projets de recherche collaborative pour relever les défis environnementaux, avec une participation féminine record de 94%. Un programme financé par l’UE.

MOBIDOC Green Post-Doc : Quand la science tunisienne s’engage pour la planète

Tunis, Novembre 2024 – Dans un élan porteur d’espoir pour l’écologie en Tunisie, la communauté scientifique, les municipalités et les entreprises unissent leurs forces. La Cité des Sciences de Tunis a accueilli, ce 12 novembre, la cérémonie de signature des conventions du programme MOBIDOC Green Post-Doc, une initiative ambitieuse qui place les jeunes chercheurs au cœur de l’innovation environnementale.

Ce projet, financé par l’Union européenne dans le cadre du programme ARESSE (Appui à la Recherche et l’Enseignement Supérieur dans le Secteur de l’Environnement) et porté par l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR), vise à transformer la recherche en solutions concrètes pour la Tunisie.

MOBIDOC Green : bien plus qu’une bourse, un pont vers l’emploi et l’impact écologique

Le dispositif MOBIDOC, créé en 2012, a pour mission de décloisonner la recherche et de la connecter aux réalités du terrain. Le volet « Green » est spécifiquement dédié aux défis environnementaux.

Une vision humaniste et stratégique

Pour le Pr. Chedly Abdelly, Directeur général de l’ANPR, l’objectif est double : soutenir les territoires et valoriser le talent local.

« Avec MOBIDOC Green, nous voulons appuyer les municipalités tunisiennes en matière d’environnement et développer les recherches qui répondent aux besoins de notre société et de notre économie », affirme-t-il. Et d’ajouter, avec une conviction forte pour l’avenir des jeunes : « Ce programme leur offre une double culture, scientifique et professionnelle, augmentant significativement leur employabilité et stimulant leur esprit d’entrepreneuriat. »

Les projets sélectionnés s’attaquent aux enjeux les plus pressants : changement climatique, économie circulaire, gestion des déchets, énergies renouvelables, biodiversité et gestion durable de l’eau et des sols.

Première session 2024 : une mobilisation record et une diversité inspirante

Le lancement de cette première session MOBIDOC Green Post-Doc a suscité un engouement remarquable, avec 139 candidatures déposées et 75 projets présélectionnés.

Une alliance inédite des acteurs

L’écosystème de l’innovation tunisien s’est largement mobilisé. Les 75 projets retenus impliquent 54 organismes bénéficiaires, avec une répartition prometteuse :

67% sont des acteurs socio-économiques (entreprises privées, collectivités locales, associations).

33% sont des centres de recherche.

Cette diversité garantit que les travaux des jeunes docteurs auront un impact direct sur le terrain, que ce soit dans une usine, une mairie ou une réserve naturelle.

La parité scientifique est tunisienne, et elle est féminine

Un chiffre marquant résume la dynamique de cette session : plus de 94% des projets sont portés par des femmes chercheuses. Une preuve éclatante de l’émergence d’une expertise féminine de haut niveau dans le domaine des sciences vertes en Tunisie.

Les priorités environnementales en chiffres

La répartition des projets reflète les urgences écologiques perçues par les chercheurs et les organismes :

Économie circulaire & Gestion des déchets : 55%

Gestion durable des ressources (eau, sols) : 16%

Préservation de la biodiversité : 12%

Énergies renouvelables & Efficacité énergétique : 5%

Lutte contre le changement climatique : 4%

Urbanisation & Villes durables : 3%

Projets pluridisciplinaires : 5%

Un héritage qui dépasse la recherche : brevets, start-ups et emplois durables

L’impact du programme MOBIDOC se mesure déjà sur le long terme. Au-delà du financement, il a catalysé une véritable transformation :

Recrutement de nombreux docteurs.

Publication d’articles scientifiques dans des revues prestigieuses.

Dépôt de brevets d’invention.

Création de start-ups innovantes.

Obtention de financements nationaux et internationaux supplémentaires.

Le MOBIDOC Green Post-Doc s’affirme ainsi comme un levier essentiel pour construire une Tunisie plus verte, plus innovante et plus juste, en offrant à sa jeunesse scientifique les moyens de concrétiser ses ambitions pour la planète.