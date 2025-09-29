Microcred SA reconnue par MicroRate pour sa solidité institutionnelle et son impact social

Microcred SA reconnue par MicroRate pour sa solidité institutionnelle et son impact social

Microcred SA vient d’obtenir une double distinction de la part de MicroRate, première agence internationale de notation spécialisée en microfinance. L’institution s’est vue attribuer la note institutionnelle β+ et la note sociale ★★★★ (4 étoiles), confirmant à la fois la robustesse de sa gouvernance et la portée de son action sociale.

La note β+ souligne la solidité des fondamentaux institutionnels de Microcred, notamment en matière de gouvernance, de gestion des risques et de conformité aux standards internationaux. Elle consacre également le plan de transformation engagé ces trois dernières années, qui a permis de redresser une structure fragilisée pour en faire aujourd’hui une institution performante et responsable.

En parallèle, la notation sociale de 4 étoiles met en avant l’impact de Microcred dans le domaine de la finance inclusive. L’agence MicroRate a reconnu le rôle de l’institution dans l’autonomisation des femmes, l’accompagnement des jeunes diplômés et le financement de projets économiques porteurs, contribuant ainsi à renforcer l’inclusion financière dans des zones souvent mal desservies.

Avec plus de 25 500 clients actifs, Microcred confirme son positionnement comme acteur de référence de la microfinance. À travers cette reconnaissance internationale, Microcred consolide son image d’institution solide et engagée, au service d’une clientèle exclue du système bancaire classique, et confirme sa volonté de continuer à investir dans l’innovation, la digitalisation et l’accompagnement de projets à fort impact économique et social.

Lire aussi: