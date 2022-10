MED’INNOVANT AFRICA 2022 L’APPEL À CANDIDATURES SUSCITE L’ENGOUEMENT DES ENTREPRENEURS AFRICAINS : 121 DOSSIERS DÉPOSÉS

En choisissant comme thématiques phares la ville informelle et l’innovation pour des territoires durables, la 3ème édition de MED’INNOVANT Africa a suscité l’intérêt des entrepreneurs et innovateurs africains. Entre le 1er juillet et le 31 août 2022, ce sont au total 121 candidatures de startups et PME installées dans une vingtaine de pays africains, qui ont été réceptionnées par les responsables du concours de l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée (EPAEM) à Marseille (France).

L’objectif ? Repérer et accompagner les développeurs de solutions innovantes qui rendront demain les villes méditerranéennes et africaines plus durables. Cette année, la majorité des projets concerne le développement durable et l’économie sociale et solidaire.

MED’INNOVANT AFRICA, le concours pour les villes de demain

Particulièrement dynamique, la scène de la tech africaine poursuit son développement et attire de plus en plus l’attention des acteurs de l’innovation internationaux. Parmi les secteurs qui voient naître et croître de nombreuses startups africaines ces dernières années, celui de la ville fait partie des plus dynamiques.

Engagé dans une double démarche d’innovation et d’ouverture vers le continent africain, l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée s’est saisi de cette opportunité en créant un concours dédié aux startups et PME africaines : MED’INNOVANT AFRICA.

Pour cette 3ème édition, les projets présentés devaient s’inscrire dans les domaines suivants : énergie, environnement, habitat, mobilité, numérique, objets connectés, sécurité et économie sociale & solidaire, etc. Ainsi, l’aménageur poursuit son sourcing de talentueux porteurs de projets capables de développer des solutions adaptées aux territoires africains et méditerranéens, à l’image d’Euroméditerranée.

CHIFFRES CLÉS 2022: 121 dossiers déposés sur la plateforme 23,7% de candidatures d'entrepreneures féminines Une vingtaine de pays africains représentés, avec une nette augmentation de candidatures en provenance d'Afrique du Nord

Les finalistes auditionnés à l’occasion d’Emerging Valley les 28 et 29 novembre 2022

Pour cette 3ème édition, ce sont 6 talentueux entrepreneurs africains qui ont retenu l’attention du jury, composé des partenaires d’Euroméditerranée : EMERGING Valley, Campus AFD, AFRICAlink, Accélérateur M, CCI Aix-Marseille Provence et le Cabinet d’Avocats Fidal.

ILEY’COM : Cette startup tunisienne a créé une plateforme de vente en ligne dédiée aux entrepreneurs fabricants des produits écoresponsables. Entreprise à impact, elle organise également des formations en e-commerce destinées aux artisans.

BEWIRELESS SOLUTIONS : Bewireless, entreprise tunisienne, propose diverses solutions de suivi en temps réel à distance des consommations (suivi chaine de froid, gestion de la flotte, suivi conso de l’eau, smart agriculture et smart city) à travers sa plateforme de gestion.

Group Smarty : Entreprise ivoirienne, Smarty propose une application qui facilite et améliore la digitalisation des commerces, notamment informels, grâce à un suivi en temps réel de leur activité et une aide au développement. En intégrant une commande vocale et une intelligence artificielle à son application, la startup vise à aider les commerçants en difficulté avec le monde digital.

Smartbox Station : La startup camerounaise propose des casiers intelligents connectés avec mise en consigne de colis et accès 24/7. Elle vient ainsi répondre à la problématique d’adressage des rues en Afrique et à l’impact de la croissance des livraisons urbaines.

Wayout Ecological Solutions : Cette entreprise tunisienne a développé un filtre de récupération des déchets. Sa solution, appelée Zigofiltre, est une cage de réception placée en dessous des plaques d’égouts.

GreenBox : La startup congolaise propose des chambres froides mobiles à énergie solaire.

Concrètement, elle offre une solution de location de casiers à l’intérieur de ses unités de chambre froide. Elle anime aussi des ateliers de formation pour les agriculteurs et vendeurs afin de palier au gaspillage alimentaire.

Les 6 finalistes seront invités à pitcher leur projet le 28 novembre 2022, durant le Sommet Emerging Valley à Marseille. Ce rendez-vous, qui réunit les leaders de la Tech Afrique-Europe, sera une occasion unique pour ces porteurs de projets de renforcer leur visibilité et tisser des partenariats internationaux.

À la suite des pitchs, le jury désignera deux lauréats lors de la cérémonie de remise des prix : le « prix du jury » et le « prix coup de coeur ». Tous deux bénéficieront d’un boost financier pouvant aller jusqu’à 7 000 euros et d’un accompagnement personnalisé de l’écosystème entrepreneurial de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, afin de les aider à trouver des investisseurs et partenaires en Europe et en Afrique.

