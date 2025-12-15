Matthieu Galais prend les rênes de Roche Tunisie & Libye : une mission humaine au cœur de la transformation sanitaire

Un portrait chaleureux et souriant de Matthieu Galais, en situation de dialogue ou dans un environnement de travail.

Matthieu Galais, nouveau Directeur Général de Roche pour la Tunisie et la Libye : « L’innovation n’a de sens que si elle transforme la vie des populations. »

Après 18 ans au sein du géant pharmaceutique, dont une expérience marquante en Afrique Centrale, Matthieu Galais hérite d’un nouveau défi à taille humaine : piloter la filiale tuniso-libyenne de Roche. Son credo ? Fédérer les talents locaux et construire des ponts durables pour accélérer l’accès aux innovations médicales. Rencontre avec un leader qui place l’humain et le patient au centre de sa stratégie.

Un parcours forgé dans les terrains complexes au service des patients

Le parcours de Matthieu Galais ressemble à une carte des défis sanitaires mondiaux. Avant de poser ses valises à Tunis, il dirigeait les opérations de Roche en Afrique Centrale, depuis Kinshasa. Dans cet environnement exigeant, il a dû construire une organisation agile, capable de nouer des partenariats solides avec les acteurs de la santé, des autorités aux associations de patients.

« On apprend énormément dans ces contextes, confie-t-il. La priorité absolue, c’est d’écouter, de comprendre les écosystèmes locaux et de co-construire. Un médicament innovant ne sert à rien s’il n’atteint pas le patient au bon moment. » C’est cette philosophie, centrée sur l’humain et la durabilité, qu’il entend appliquer en Tunisie et en Libye.

Leadership collaboratif : la force du collectif face aux défis sanitaires

Reconnu pour son leadership inclusif, Galais est convaincu que la performance collective naît de la diversité des talents. « La richesse humaine est notre premier moteur, affirme-t-il. Donner les moyens d’agir à nos équipes locales, s’appuyer sur leur expertise, c’est la clé pour avoir un impact réel et pérenne. » Une approche qui a porté ses fruits dans la mise en place de nouveaux modèles de prise en charge en oncologie et le renforcement de l’accès au diagnostic.

«Plus qu’un poste, un engagement » : la vision de Galais pour la Tunisie et la Libye

Pour Matthieu Galais, sa nouvelle fonction dépasse largement le cadre d’une nomination classique. « Poursuivre ce parcours au service de la santé ici, c’est pour moi bien plus qu’un nouveau poste, c’est un engagement », souligne-t-il avec conviction.

Innover, oui, mais pour transformer concrètement les parcours de soins

Sa vision est pragmatique. « L’innovation n’a de sens que si elle transforme réellement la vie des populations. Notre mission est d’accélérer l’accès à ces innovations médicales là où elles sont le plus nécessaires. » Il mise sur la collaboration étroite avec les autorités sanitaires, les professionnels de santé et le tissu associatif pour renforcer les systèmes de santé et améliorer la qualité de vie des patients.

Une nomination stratégique pour Roche dans une région en mutation

Cette transition s’inscrit dans la continuité stratégique de Roche pour la région Afrique. Maturin Tchoumi, Africa Area Head chez Roche Pharma International, y voit une évidence : « Son parcours international, sa capacité à fédérer et son engagement envers l’accès à l’innovation feront de lui un acteur essentiel pour développer des partenariats institutionnels durables ».

Alors que les besoins en santé évoluent rapidement, la nomination de Galais réaffirme l’engagement de Roche en tant que partenaire de long terme des systèmes de santé tunisien et libyen, avec l’ambition de laisser une empreinte positive et durable.

À propos de Roche Tunisie & Libye : 30 ans d’ancrage local au service des patients

Présent depuis plus de 30 ans en Tunisie, Roche y est un acteur de référence dans des domaines thérapeutiques critiques comme l’oncologie, la neurologie ou les maladies rares. Avec une équipe d’environ 40 collaborateurs passionnés, la filiale œuvre quotidiennement à améliorer l’accès aux soins et à soutenir la recherche clinique, toujours en étroite collaboration avec les acteurs locaux de la santé.

