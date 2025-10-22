Market Focus Tunisia 2025 : Événement Économique Suisse-Tunisie pour l’Investissement et les Affaires

Participez à Market Focus Tunisia le 4 novembre 2025 à Genève. Événement économique pour investisseurs suisses et entreprises tunisiennes dans les secteurs IT, tourisme médical, textile et agroalimentaire. Inscription gratuite.

Présentation de l’Événement

La Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Suisse (CCITNCH), en partenariat avec la fondation Swisscontact et la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG), organise l’événement Market Focus Tunisia.

Date et lieu : Mardi 4 novembre 2025, de 11h30 à 14h00

Adresse : Siège de la CCIG – Boulevard du Théâtre 4, 1204 Genève

Objectifs Stratégiques de l’Événement

Valoriser la Tunisie comme Destination d’Investissement

Market Focus Tunisia vise à promouvoir les opportunités économiques en Tunisie auprès des investisseurs suisses à travers :

La promotion des secteurs porteurs : technologies de l’information, textile, tourisme médical et agroalimentaire

Le renforcement des relations bilatérales économiques

La valorisation des réussites tunisiennes et suisses

L’implication des startups et jeunes talents tunisiens

Public Cible

Entreprises et investisseurs suisses souhaitant se développer en Tunisie

Entreprises tunisiennes désireuses de s’étendre en Suisse

Startups innovantes à la recherche de partenariats

Organismes économiques et institutionnels des deux pays

Programme Détaillé de la Journée

Sessions Principales

11h45 : Accueil des participants

12h00 : Mots de bienvenue M. Mohamed Atiek, Directeur Promotion et soutien à l’économie, CCIG Mme Ahlem Bel Hadj Ammar, Présidente de la CCITNCH Intervention de l’Ambassade de Tunisie en Suisse et de la FIPA

12h15 : Témoignages d’entreprises Yassine Zaied , Directeur de la stratégie chez Nexthink (IT) Ikbel Jebabli , CEO Ehpad Palais Didon (Tourisme médical) Naceur Elkotti , CEO Phamed (Agroalimentaire) Représentant secteur textile (à confirmer) Modération : Anis Wahabi , Expert-comptable & Trésorier CCITNCH

12h45 : Présentation du programme Perspectives Marc Olivier Roux , Responsable PSE, Fondation Swisscontact

13h00 : Session de Questions/Réponses

13h30 : Cocktail déjeunatoire et networking

Partenaires et Sponsors

Sponsor Principal

Swisscontact – Programme Perspectives

Sponsors Officiels

Novative, Bougene, SG Medical, Phoenix Mecano Elcom, Victorinox Tunisie (Tulip Distribution), ElBehi Future Concept

Partenaires Institutionnels

Ambassade de Tunisie à Berne

FIPA, TIA, CEPEX, CONECT

ATUGE, CJD Suisse, EPFL Alumni

Switzerland Global Enterprise – Zone Middle East & Africa

Swiss Tunisian Network (STN) / TUNES

Inscription à l’Événement

La participation à Market Focus Tunisia est gratuite sur inscription préalable :

À Propos de la CCITNCH

Fondée en 2011, la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Suisse (CCITNCH) œuvre au renforcement des liens économiques, sociaux et culturels entre la Tunisie et la Suisse. Sa mission principale est de stimuler les échanges bilatéraux et d’accompagner les entreprises dans leur développement international.