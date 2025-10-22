Market Focus Tunisia 2025 : Événement Économique Suisse-Tunisie pour l’Investissement et les Affaires
Market Focus Tunisia 2025 : Un Pont Économique entre la Suisse et la Tunisie
Participez à Market Focus Tunisia le 4 novembre 2025 à Genève. Événement économique pour investisseurs suisses et entreprises tunisiennes dans les secteurs IT, tourisme médical, textile et agroalimentaire. Inscription gratuite.
Présentation de l’Événement
La Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Suisse (CCITNCH), en partenariat avec la fondation Swisscontact et la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG), organise l’événement Market Focus Tunisia.
Date et lieu : Mardi 4 novembre 2025, de 11h30 à 14h00
Adresse : Siège de la CCIG – Boulevard du Théâtre 4, 1204 Genève
Objectifs Stratégiques de l’Événement
Valoriser la Tunisie comme Destination d’Investissement
Market Focus Tunisia vise à promouvoir les opportunités économiques en Tunisie auprès des investisseurs suisses à travers :
La promotion des secteurs porteurs : technologies de l’information, textile, tourisme médical et agroalimentaire
Le renforcement des relations bilatérales économiques
La valorisation des réussites tunisiennes et suisses
L’implication des startups et jeunes talents tunisiens
Public Cible
Entreprises et investisseurs suisses souhaitant se développer en Tunisie
Entreprises tunisiennes désireuses de s’étendre en Suisse
Startups innovantes à la recherche de partenariats
Organismes économiques et institutionnels des deux pays
Programme Détaillé de la Journée
Sessions Principales
11h45 : Accueil des participants
12h00 : Mots de bienvenue
M. Mohamed Atiek, Directeur Promotion et soutien à l’économie, CCIG
Mme Ahlem Bel Hadj Ammar, Présidente de la CCITNCH
Intervention de l’Ambassade de Tunisie en Suisse et de la FIPA
12h15 : Témoignages d’entreprises
Yassine Zaied, Directeur de la stratégie chez Nexthink (IT)
Ikbel Jebabli, CEO Ehpad Palais Didon (Tourisme médical)
Naceur Elkotti, CEO Phamed (Agroalimentaire)
Représentant secteur textile (à confirmer)
Modération : Anis Wahabi, Expert-comptable & Trésorier CCITNCH
12h45 : Présentation du programme Perspectives
Marc Olivier Roux, Responsable PSE, Fondation Swisscontact
13h00 : Session de Questions/Réponses
13h30 : Cocktail déjeunatoire et networking
Partenaires et Sponsors
Sponsor Principal
Swisscontact – Programme Perspectives
Sponsors Officiels
Novative, Bougene, SG Medical, Phoenix Mecano Elcom, Victorinox Tunisie (Tulip Distribution), ElBehi Future Concept
Partenaires Institutionnels
Ambassade de Tunisie à Berne
FIPA, TIA, CEPEX, CONECT
ATUGE, CJD Suisse, EPFL Alumni
Switzerland Global Enterprise – Zone Middle East & Africa
Swiss Tunisian Network (STN) / TUNES
Inscription à l’Événement
La participation à Market Focus Tunisia est gratuite sur inscription préalable :
À Propos de la CCITNCH
Fondée en 2011, la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Suisse (CCITNCH) œuvre au renforcement des liens économiques, sociaux et culturels entre la Tunisie et la Suisse. Sa mission principale est de stimuler les échanges bilatéraux et d’accompagner les entreprises dans leur développement international.