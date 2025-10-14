Marché Locatif Tunisie 2025 : Hausse des Loyers, Quartiers Prisés et Tendances par Région
Analyse exclusive du marché immobilier locatif tunisien au S1 2025 : progression des loyers de 4%, quartiers les plus demandés, et décryptage des nouvelles dynamiques régionales.
Marché Locatif Tunis 2025 : Une Pression Haussière Généralisée sur les Loyers
Le premier semestre 2025 confirme une tendance lourde du marché immobilier locatif tunisien : les loyers poursuivent leur ascension avec une hausse moyenne de 4%, tandis que la superficie des logements proposés à la location s’élargit de 3%. Une transformation profonde qui redessine la carte des quartiers les plus convoités.
Les Appartements : Véritables Stars du Marché Locatif
Une Demande Soutenue pour la Location Longue Durée
Les données révèlent une dominance écrasante des appartements sur le marché locatif :
-
76% des recherches concernent des appartements
-
Plus d’un logement sur deux proposé à la location est un appartement
-
44% des visiteurs recherchent une location de longue durée
Stabilité de l’Offre et Variations Saisonnières
-
L’offre d’appartements reste stable depuis 2022
-
La demande connaît des pics au second semestre
-
Baisse de 16% de la demande au S1 2025 par rapport au S2 2024
Le Palmarès des Quartiers les Plus Prisés
Grand Tunis : La Suprématie des Quartiers Résidentiels Haut de Gamme
-
Jardins de Carthage : 8% des recherches
-
La Marsa : 7,5% de part de demande
-
Aïn Zaghouan Nord : 6,5% et confirmation comme zone montante
Régions Côtières : L’Attractivité des Zones Touristiques
Cap Bon :
-
Hammamet Nord : 21% des recherches
-
Nabeul Centre : 16%
-
Cité El Wafa : 15%
Sahel :
-
El Kantaoui : 13% de part de demande
-
Sahloul 4 : 10%
-
Hammam Sousse : 8%
Analyse des Loyers : Une Hausse Généralisée
Quartiers Haut de Gamme : La Pression Haussière se Poursuit
Jardins de Carthage :
-
S+1 : 1 530 TND (+6%)
-
S+2 : 1 970 TND (+3%)
-
S+3 : 2 350 TND (+2%)
Ennasr 2 :
-
S+1 : 1 100 TND
-
S+3 : 1 700 TND
-
Hausse de 3 à 5% selon la typologie
Zones en Développement et Quartiers Accessibles
-
Aïn Zaghouan Nord : S+2 à 1 600 TND (+5%)
-
Mourouj 6 : S+2 à 930 TND (+4%)
Les Dynamiques Régionales
Zones Touristiques : Une Pression Locative Soutenue
-
Hammamet Nord : S+2 à 1 210 TND (+4%)
-
El Kantaoui : S+3 à 1 550 TND
Facteurs d’Attractivité des Quartiers
-
Proximité des grands axes de communication
-
Cadre résidentiel de qualité
-
Immeubles récents et bien entretenus
-
Mixité entre résidentiel et touristique
Perspectives et Conséquences pour les Locataires
Tendances Prévisionnelles
-
Poursuite de la hausse des loyers attendue
-
Maintien de la pression sur les quartiers prisés
-
Élargissement des zones recherchées
Impact sur l’Accès au Logement
-
Difficultés croissantes pour les locataires
-
Allongement des temps de recherche
-
Augmentation du budget logement des ménages
En conclusion, le marché locatif tunisien du premier semestre 2025 confirme une double tendance : une hausse généralisée des loyers qui touche toutes les typologies de biens, et une concentration accrue de la demande sur les quartiers offrant qualité de vie et proximité des services. Une situation qui pose avec acuité la question de l’accessibilité au logement pour de nombreux Tunisiens.
*Source : Étude Mubawab.tn – Données consolidées au 30 juin 2025*
