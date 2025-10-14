Marché Locatif Tunisie 2025 : Hausse des Loyers, Quartiers Prisés et Tendances par Région

Analyse exclusive du marché immobilier locatif tunisien au S1 2025 : progression des loyers de 4%, quartiers les plus demandés, et décryptage des nouvelles dynamiques régionales.

Marché Locatif Tunis 2025 : Une Pression Haussière Généralisée sur les Loyers

Le premier semestre 2025 confirme une tendance lourde du marché immobilier locatif tunisien : les loyers poursuivent leur ascension avec une hausse moyenne de 4%, tandis que la superficie des logements proposés à la location s’élargit de 3%. Une transformation profonde qui redessine la carte des quartiers les plus convoités.

Les Appartements : Véritables Stars du Marché Locatif

Une Demande Soutenue pour la Location Longue Durée

Les données révèlent une dominance écrasante des appartements sur le marché locatif :

76% des recherches concernent des appartements

Plus d’un logement sur deux proposé à la location est un appartement

44% des visiteurs recherchent une location de longue durée

Stabilité de l’Offre et Variations Saisonnières

L’offre d’appartements reste stable depuis 2022

La demande connaît des pics au second semestre

Baisse de 16% de la demande au S1 2025 par rapport au S2 2024

Le Palmarès des Quartiers les Plus Prisés

Grand Tunis : La Suprématie des Quartiers Résidentiels Haut de Gamme

Jardins de Carthage : 8% des recherches

La Marsa : 7,5% de part de demande

Aïn Zaghouan Nord : 6,5% et confirmation comme zone montante

Régions Côtières : L’Attractivité des Zones Touristiques

Cap Bon :

Hammamet Nord : 21% des recherches

Nabeul Centre : 16%

Cité El Wafa : 15%

Sahel :

El Kantaoui : 13% de part de demande

Sahloul 4 : 10%

Hammam Sousse : 8%

Analyse des Loyers : Une Hausse Généralisée

Quartiers Haut de Gamme : La Pression Haussière se Poursuit

Jardins de Carthage :

S+1 : 1 530 TND (+6%)

S+2 : 1 970 TND (+3%)

S+3 : 2 350 TND (+2%)

Ennasr 2 :

S+1 : 1 100 TND

S+3 : 1 700 TND

Hausse de 3 à 5% selon la typologie

Zones en Développement et Quartiers Accessibles

Aïn Zaghouan Nord : S+2 à 1 600 TND (+5%)

Mourouj 6 : S+2 à 930 TND (+4%)

Les Dynamiques Régionales

Zones Touristiques : Une Pression Locative Soutenue

Hammamet Nord : S+2 à 1 210 TND (+4%)

El Kantaoui : S+3 à 1 550 TND

Facteurs d’Attractivité des Quartiers

Proximité des grands axes de communication

Cadre résidentiel de qualité

Immeubles récents et bien entretenus

Mixité entre résidentiel et touristique

Perspectives et Conséquences pour les Locataires

Tendances Prévisionnelles

Poursuite de la hausse des loyers attendue

Maintien de la pression sur les quartiers prisés

Élargissement des zones recherchées

Impact sur l’Accès au Logement

Difficultés croissantes pour les locataires

Allongement des temps de recherche

Augmentation du budget logement des ménages

En conclusion, le marché locatif tunisien du premier semestre 2025 confirme une double tendance : une hausse généralisée des loyers qui touche toutes les typologies de biens, et une concentration accrue de la demande sur les quartiers offrant qualité de vie et proximité des services. Une situation qui pose avec acuité la question de l’accessibilité au logement pour de nombreux Tunisiens.

*Source : Étude Mubawab.tn – Données consolidées au 30 juin 2025*

