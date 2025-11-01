Lomjti : la cantine scolaire tunisienne se met au vert



Lomjti : une assiette saine pour les écoliers, un avenir durable pour la Tunisie

Sidi Bou Saïd célèbre deux ans d’innovation alimentaire

Les 1er et 2 novembre 2025, le palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd vibrera au rythme d’une célébration gastronomique et solidaire. L’événement marquera la clôture du projet Lomjti, une initiative pionnière portée par l’association Balades Solidaires. Lancé en décembre 2023 avec le soutien du Programme Alimentaire Mondial et de l’Union Européenne, ce projet a insufflé une nouvelle dynamique à l’alimentation scolaire en Tunisie.

De la terre à l’assiette : un modèle qui fait ses preuves

Plus qu’un simple projet, Lomjti a tissé une toile vertueuse reliant les producteurs locaux aux cantines scolaires. En créant ce circuit court, le projet a permis :

D’améliorer la qualité des repas servis aux élèves, avec des produits frais et nutritifs.

De soutenir l’agriculture durable et la richesse des terroirs tunisiens.

D’autonomiser les femmes en milieu rural en les intégrant activement dans la chaîne de valeur.

Cette approche a démontré son impact positif sur la santé des enfants, leur concentration en classe et, à plus long terme, sur l’éducation aux bons réflexes alimentaires.

Cérémonie de clôture : partager, savourer et inspirer

Pour marquer cet aboutissement, Balades Solidaires a convié décideurs, acteurs de terrain et citoyens à un rendez-vous festif et réflexif. Au programme :

Un marché des terroirs mettant à l’honneur les produits de 12 régions de Tunisie.

Des ateliers interactifs (tressage, démonstrations culinaires) pour vivre la tradition autrement.

Une dégustation de couscous préparés avec des variétés de céréales autochtones, véritable voyage sensoriel.

Un défilé écologique pour sensibiliser de manière ludique à l’importance d’une alimentation saine.

Lomjti, une graine plantée pour l’avenir

L’objectif de ces deux jours est double : célébrer les réussites et esquisser les perspectives. Les discussions porteront sur les moyens de pérenniser et d’étendre ce modèle à plus grande échelle. Lomjti n’est pas une fin en soi, mais une graine qui a germé. Il pose les fondations d’un système alimentaire scolaire plus résilient, plus juste et ancré dans son territoire, faisant de la cantine un levier puissant pour le développement durable de la Tunisie.