Location immobilière en Tunisie : les nouvelles règles proposées

Le signal est clair.

La Commission de la législation générale de l’Assemblée des représentants du peuple a examiné une proposition de loi visant le plafonnement des loyers en Tunisie.

Contexte :

Le loyer peut atteindre 40 % du revenu familial selon l’Organisation tunisienne d’orientation du consommateur.

À ce niveau, ce n’est plus une dépense.

C’est une contrainte macroéconomique.

Ce que prévoit le texte

Déposé en octobre 2025 par 11 députés.

Le projet comprend 24 articles, répartis en 7 sections.

Mesures clés :

Plafond des loyers fixé par l’administration , selon la localisation et les caractéristiques du bien

Hausse limitée à 5 % , maximum 5 augmentations sur toute la durée du contrat

Aucune révision avant 2 ans

Interdiction d’expulsion avant 3 ans pour un logement d’habitation

Contrat écrit obligatoire, modèle unifié

Paiement et dépôt de garantie via le receveur municipal

Objectif affiché :

rééquilibrer la relation locative et protéger les classes moyennes et modestes.

Pourquoi maintenant ?

Depuis 2020 :

Inflation élevée

Érosion du pouvoir d’achat

Crédit immobilier plus difficile

Hausse des coûts de construction

Résultat :

Plus de pression sur la location immobilière en Tunisie

Moins d’accession à la propriété

Tension sur le marché locatif tunisien

Le logement est devenu un actif de rendement.

La dimension sociale recule.

Impact potentiel sur le marché immobilier tunisien

Deux scénarios.

Effet stabilisateur :

Moins de spéculation

Plus de visibilité pour les ménages

Formalisation accrue du marché

Effet d’éviction :

Retrait de certains propriétaires

Développement de l’informel

Bascule vers la location meublée ou touristique

Tout dépendra :

Du niveau réel des plafonds

Des capacités de contrôle

De l’équilibre entre protection sociale et rentabilité locative

Ce que cela change pour les investisseurs

Si la loi passe :

Rentabilité locative sous pression

Arbitrage vers d’autres segments

Hausse probable des contraintes administratives

Si elle échoue :

Le débat sur l’ encadrement des loyers reviendra.

La pression sociale ne disparaît pas.

régulation nécessaire ou pari risqué ?

Le plafonnement des loyers en Tunisie n’est pas un simple ajustement technique.

C’est un choix politique :

Stabiliser les ménages

ou

Préserver l’attractivité du marché immobilier tunisien

La suite dépendra du calibrage.

Une régulation mal conçue bloque l’offre.

Une régulation maîtrisée stabilise le système.

Le vote final sera déterminant.