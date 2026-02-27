Location immobilière en Tunisie : les nouvelles règles proposées

News
Le signal est clair.

La Commission de la législation générale de l’Assemblée des représentants du peuple a examiné une proposition de loi visant le plafonnement des loyers en Tunisie.

Contexte :
 Le loyer peut atteindre 40 % du revenu familial selon l’Organisation tunisienne d’orientation du consommateur.

À ce niveau, ce n’est plus une dépense.
 C’est une contrainte macroéconomique.

Ce que prévoit le texte

Déposé en octobre 2025 par 11 députés.
 Le projet comprend 24 articles, répartis en 7 sections.

Mesures clés :

  • Plafond des loyers fixé par l’administration, selon la localisation et les caractéristiques du bien

  • Hausse limitée à 5 %, maximum 5 augmentations sur toute la durée du contrat

  • Aucune révision avant 2 ans

  • Interdiction d’expulsion avant 3 ans pour un logement d’habitation

  • Contrat écrit obligatoire, modèle unifié

  • Paiement et dépôt de garantie via le receveur municipal

Objectif affiché :
 rééquilibrer la relation locative et protéger les classes moyennes et modestes.

Pourquoi maintenant ?

Depuis 2020 :

  • Inflation élevée

  • Érosion du pouvoir d’achat

  • Crédit immobilier plus difficile

  • Hausse des coûts de construction

Résultat :

  • Plus de pression sur la location immobilière en Tunisie

  • Moins d’accession à la propriété

  • Tension sur le marché locatif tunisien

Le logement est devenu un actif de rendement.
 La dimension sociale recule.

Impact potentiel sur le marché immobilier tunisien

Deux scénarios.

Effet stabilisateur :

  • Moins de spéculation

  • Plus de visibilité pour les ménages

  • Formalisation accrue du marché

Effet d’éviction :

  • Retrait de certains propriétaires

  • Développement de l’informel

  • Bascule vers la location meublée ou touristique

Tout dépendra :

  • Du niveau réel des plafonds

  • Des capacités de contrôle

  • De l’équilibre entre protection sociale et rentabilité locative

Ce que cela change pour les investisseurs

Si la loi passe :

  • Rentabilité locative sous pression

  • Arbitrage vers d’autres segments

  • Hausse probable des contraintes administratives

Si elle échoue :

  • Le débat sur l’encadrement des loyers reviendra.
     La pression sociale ne disparaît pas.

régulation nécessaire ou pari risqué ?

Le plafonnement des loyers en Tunisie n’est pas un simple ajustement technique.

C’est un choix politique :

  • Stabiliser les ménages
     ou

  • Préserver l’attractivité du marché immobilier tunisien

La suite dépendra du calibrage.

Une régulation mal conçue bloque l’offre.
 Une régulation maîtrisée stabilise le système.

Le vote final sera déterminant.

