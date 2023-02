L’IRD et l’IFT organisent une journée de Clôture du programme APIS

L’Institut de recherche pour le développement (IRD), le Service de Coopération de l’Ambassade de France et l’Institut français de Tunisie (IFT) organisent une journée de clôture du programme APIS « Accompagnement et promotion d’une innovation scientifique durable en Tunisie » le 22 février 2023 à l’Institut français de Tunisie (IFT) à Tunis.

Financé par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, APIS est soutenu par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique tunisien, l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement supérieur agricoles tunisien et l’Agence nationale tunisienne de la promotion de la recherche scientifique. Ce programme vise à soutenir la valorisation de la recherche et l’innovation scientifique tunisiennes en créant un pont entre la science et la société.

Concrètement, APIS a permis de lancer 15 projets innovants qui répondent de manière effective à des enjeux majeurs, de la gestion des déchets à la protection des écosystèmes littoraux. Ces projets développent des solutions issues de la recherche scientifique contribuant à un avenir plus durable pour tous.

Cette journée de clôture sera l’occasion de présenter les résultats du programme et des projets innovants accompagnés, et de réfléchir aux opportunités de valorisation de la recherche et de l’innovation scientifique en Tunisie.

