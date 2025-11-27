Le nouveau complexe culturel et écologique inclusif, GAME ART PARK, au village de Gammarth, innove encore et ouvre un nouvel espace animé pour toute la famille

Le nouveau complexe culturel et écologique inclusif, GAME ART PARK, au village de Gammarth, innove encore et ouvre un nouvel espace animé pour toute la famille

Après plus de trois ans de réhabilitation, d’aménagement et de construction d’espaces récréatifs, d’animation, de jeux, de sport et de détente, le nouveau complexe culturel,écologique et inclusif, GAME ART PARK, au village de Gammarth, innove, intensifie sa programmation et propose aujourd’hui des activités multiples destinées à une cible variée :enfants, jeunes et adultes.

Sur un hectare de verdure luxuriante, en pleine Banlieue Nord de la capitale,un village d’éco-dômes, un amphithéâtre symphonique de 400 places en plein air et un parc de jeux ont bel et bien été construits pour le bonheur de tous.

Divers clubs culturels et sportifs et des ateliers artistiques pour les enfants et les adultes ont été aussi programmés et commencent à animer les lieux tout au long de la semaine.

Dans des espaces intérieurs et extérieurs en pleine nature, un salon de thé culturel, lieu de gastronomie, de détente et de ressourcement, a été ouvert alors qu’un restaurant artistique d’un tout nouveau genre, proposant des concerts privés, spectacles et animations variées vient d’être créé.

REST’ART : le 1er resto-théâtre de Tunisie ouvre ses portes

La direction de GAME ART PARK et l’initiateur du projet, M. Mourad Chabchoub, viennent de dévoiler leur nouveau concept culinaire : le REST’ART. Il s’agit d’un restaurant artistique qui lie la gastronomie au spectacle vivant et à la musique live.

Lancé avec un concept intimiste, original et festif, le REST’ART propose une expérience très sollicitée :pendant que les spectateurs dégustent des tapas et mezzés raffinés, une scène s’anime, la troupe de stand-uppers et artistes talentueux présentent des performances artistiques et des spectacles inédits ponctués de musique live entraînante.

Objectif : offrir un véritable dîner spectacle interactif, local, accessible et immersif. Le menu, basé sur des tapas savoureux et variés, permet un service fluide sans gêner les performances. La scène devient ainsi le cœur du dîner et les spectateurs deviennent acteurs de l’ambiance. REST’ART offre ainsi l’opportunité à de jeunes artistes mais aussi à artistes confirmés d’exprimer leur art et leur talent sur scène, tous les samedis.

L’ouverture officielle de REST’ART est prévue pour samedi 29 novembre 2025 à 19H30 pour sa toute première soirée de lancement.

