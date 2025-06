Le « French Tech Tunis Summit » lance sa 2è édition dédiée à l’écosystème IA et Deeptech

25 – 27 – 28 juin : l’écosystème tunisien au centre de l’actualité Deeptech et IA

Le 25 juin 2025, à The DOT (Lac 2 – Tunis), La French Tech Tunis tiendra la 2è édition du French Tech Tunis Summit, un événement thématique 100 % tourné vers l’innovation de rupture et l’entrepreneuriat tech à impact. Cette nouvelle édition vise à connecter les pionniers de la Deeptech et de l’IA venus des deux rives pour faciliter l’émergence des solutions de demain.

Deeptech, IA, GreenIT, WaterTech, HealthTech, AgriTech, RHTech, EdTech, LegalTech, etc. Autant de secteurs où la technologie ne se contente plus de soutenir l’innovation, elle en devient l’architecte. Au croisement de la recherche scientifique et des usages concrets, les innovations de rupture peuvent contribuer à un futur plus résilient et durable.

Après le bel élan de la première édition co-organisée avec Business France Tunisie lors du Forum du codéveloppement numérique du 17 octobre dernier, le Summit revient avec l’ambition de positionner Tunis comme un hub stratégique pour la Deeptech et l’IA francophone.

Au programme :

22 panels d’experts pour décrypter les enjeux d’affaires et de financement en faveur de l’écosystème Deeptech

12 startups IA & Deeptech qui viendront pitcher leur vision et leur parcours

Des rencontres avec des VCs et fonds d’innovation prêts à accompagner les prochaines scaleups

Des démonstrations, partages d’expérience et un concours d’innovation

Un cocktail de networking, des connexions B2B et des rencontres inspirantes

Une journée complète qui rassemble startuppers, chercheurs, VCs, incubateurs et accélérateurs, corporates et institutions autour d’un objectif commun : mettre en lumière la tech émergente et créer des opportunités d’affaires et de financement pour les entrepreneurs dans la Deeptech.

A la suite de ce grand rendez-vous annuel, la French Tech Tunis propose les 27 et 28 juin à The Dot Les Journées du Cloud, un évènement organisé par le hub sénégalais LeCloudFacile.com. Ces rencontres en format hybride, retransmises dans plus de 10 pays d’Afrique, réuniront professionnels, experts Cloud, startuppers, universitaires et grand public autour d’un thème central : « Le Cloud à l’ère de l’IA ». Une initiative qui s’inscrit dans la dynamique panafricaine de montée en puissance des solutions Cloud-base et analyse les impacts de l’intelligence artificielle sur les infrastructures.

Parce que la Deeptech ne se développera pas en silo mais en réseau, cette édition du French Tech Tunis Summit sera un catalyseur de synergies et d’opportunités business à ne pas manquer.

Les inscriptions sont encore ouvertes (gratuites mais obligatoires).

Lien d’inscription : https://shorturl.at/VL5e0

