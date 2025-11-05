L’ATUGE et le Cluster Mecatronic Tunisia officialisent un partenariat stratégique pour l’écosystème tunisien

Connecter les talents à l’industrie : l’ATUGE et le Cluster Mecatronic Tunisia s’allient pour dynamiser l’innovation tunisienne

Une collaboration prometteuse vient de naître pour donner un nouveau souffle à l’écosystème industriel et technologique tunisien. Le Cluster Mecatronic Tunisia et l’ATUGE ont officialisé leur partenariat, marquant le début d’une aventure commune axée sur la création d’impact.

Une signature qui engage l’avenir

La convention de partenariat a été signée par Hichem TURKI, Président du Cluster Mecatronic Tunisia, et Mme Faten Ben Aissa, Vice-Présidente de l’ATUGE. Cet accord pose la première pierre d’une collaboration durable dont l’ambition affichée est de « créer un impact significatif et positif » au sein de leurs écosystèmes respectifs.

L’objectif central de cette alliance est de « connecter les talents et l’innovation pour porter plus loin l’excellence tunisienne », un leitmotiv qui résume la synergie entre le monde de la formation d’excellence et celui de l’industrie de pointe.

L’ATUGE : un réseau international de compétences tunisiennes

Fondée en 1990 à l’initiative d’Elyès Jouini, l’ATUGE – Association des Tunisiens des Grandes Écoles est une association à but non lucratif qui rassemble les Tunisiens étudiants et diplômés des grandes écoles françaises d’ingénieurs et de commerce.

Avec plus de 8000 membres dans le monde et des antennes à Tunis, Paris, au Royaume-Uni et à Shanghai, l’association dispose d’un maillage international unique pour identifier et mobiliser les compétences.

Le Cluster Mecatronic Tunisia : le cœur industriel de la mécatronique

Créé en 2012, CLUSTER MECATRONIC TUNISIE est la première concentration tunisienne interconnectée d’entreprises, d’institutions publiques et de recherche du secteur des IMEE (Industries Mécanique, Électrique et Électronique).

Fort de 75 membres – comprenant des entreprises d’ingénierie, des industriels exportateurs, des startups/scaleups et des universités – le cluster joue un rôle majeur dans la stimulation de l’innovation et la collaboration sur des projets structurants à portée nationale.

Une vision commune pour un avenir industriel compétitif

Ce partenariat stratégique vise à créer des ponts solides entre le vivier de talents hautement qualifiés du réseau ATUGE et les besoins en innovation et en compétences pointues des entreprises membres du Cluster Mecatronic Tunisia.

En rapprochant l’excellence académique des défis industriels concrets, les deux entités s’engagent à accélérer le développement économique de la Tunisie et à renforcer la compétitivité de son tissu productif sur la scène internationale.