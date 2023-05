LATHEM : sur les marques de qualité Touristique

De nouvelles opportunités de croissance au profit Des entreprises et des municipalités touristiques

Le projet LATHEM – Labels de qualité et de tourisme thématique, vient de lancer conjointement avec l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), des actions de mise en valeur et de développement de réseaux des PMEs touristiques transfrontaliers en plus de l’entreprenariat et du renforcement des clusters économiques.

Il s’agit d’une initiative commune de partenariat, co-financée par l’Union Européenne dans le cadre du programme IEV de coopération transfrontalière « Italie-Tunisie » 2014-2020, visant à améliorer la diversification de l’offre et de la qualité touristique locale, rompre avec la saisonnalité et l’intermédiation, promouvoir la compétitivité au sein des micros-entreprises touristiques, dans les gouvernorats de Bizerte, Ariana, Tunis et Ben Arous (Tunisie) et dans la région de la Sicile (Italie), avec l’objectif de créer des opportunités d’affaires dans ce secteur.

Cette action opérationnelle, répond aux besoins spécifiques du touriste d’aujourd’hui, en mettant en exergue le potentiel touristique de ces régions pilotes transfrontalières par la création d’une chaine de valeur territoriale et par la mise en avant de leurs capacités collectives, notamment en matière d’identification et de promotion de nouveaux produits touristiques locaux, durables et inclusifs, en phase de stimuler le regroupement entre les entreprises touristiques au profit de chaque segment de marché, agriculture, artisanat, commerce, etc.

A cet effet et dans le but de créer les inputs régionaux escomptés de ce réseautage thématique, des rencontres publiques informationnelles seront programmées avec les PMEs touristiques pour présenter le projet LA.THEM dans les régions de Tunis, Ben Arous et Bizerte en ciblant les segments de marché et les produits de tourisme familial avec enfants, sportif et gastronomique.

Ces journées rencontres publiques se dérouleront comme suit :

Tunis :

mercredi, 03 mai 2023 à 9h00

à Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE)

Adresse : rue du Lac Turkana – Les Berges du Lac I, Tunis)

Ben Arous :

jeudi, 04 mai 2023 9h00

Adresse : hôtel Ezzahra Dar Tunis – Ezzahra, Ben arous

Bizerte :

vendredi, 05 mai 2023 à 9h00

Adresse : hôtel Bizerta Resort – Route de la Corniche, Sidi salem, Bizerte

