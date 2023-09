Lancement de deux compétitions innovantes : Un challenge « CréaX » et un hackathon d’entreprenariat social « Hackathon-Cial »

Dans le cadre du projet « Autonomiser le système éducatif et les communautés scolaires par la promotion des droits de l’homme, l’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation aux médias et à l’information » mis en œuvre par l’UNESCO en collaboration avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) avec l’appui financier des Pays-Bas, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’ANPR lancent deux compétitions innovantes : Un challenge « CréaX » et un hackathon d’entreprenariat social « Hackathon-Cial ».

Ces compétitions visent, d’une part, à promouvoir la citoyenneté mondiale qui constitue une réponse aux défis environnementaux, sociaux et humanitaires, et d’autre part, à former des jeunes citoyens responsables, résilients et actifs capables de contribuer à l’édification d’un avenir plus juste, plus pacifique et plus durable. L’éducation à la citoyenneté mondiale est basée sur les valeurs de la justice sociale, de la solidarité, de la tolérance et sur l’idée directrice du développement durable.

Les deux compétitions sont destinées aux étudiants des universités tunisiennes, la première étant la Création d’expériences (Challenge CréaX) qui permettra aux étudiant.e.s passionné.e.s par les jeux vidéo, l’animation et la création de contenus innovants (numérique ou autres) de créer des prototypes de jeux sérieux, des capsules animées, des bandes dessinées qui traitent des thématiques du vivre-ensemble, du respect de la diversité, des responsabilités environnementales, de la tolérance et de la paix. Ce challenge vise à développer des compétences transversales telles que la créativité, la collaboration, la communication et la pensée critique, tout en offrant une opportunité de mettre en pratique des compétences techniques spécifiques.

La 2ème compétition d’entrepreneuriat social « Hackathon-Cial » porte sur l’innovation et la créativité en vue de promouvoir « l’entrepreneuriat social ». Les étudiant.e.s qui participeront à l’Hackathon-Cial auront comme principal défi de donner des réponses concrètes à des problèmes locaux ou régionaux d’ordre écologique ou social : accès à une éducation de qualité, économie solidaire, environnement (rareté de l’eau, changements climatiques, recyclage, …), éco-villages, développement durable, etc

Des prix exceptionnels seront décernés aux groupes d’étudiants lauréats les plus créatifs et les plus engagés dans les deux compétitions. Avec la créativité viendra plus de solidarité sociale ! Les projets innovants gagnants au Hackathon seront offerts aux 4 villages SOS de la Tunisie, et les innovations gagnantes du CréaX seront attribuées aux écoles primaires des régions défavorisées.

Lire aussi: