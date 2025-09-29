L’Afrique, future puissance de l’IA ? Le sommet GAICA 2025 à Sousse veut y croire

Du 17 au 19 novembre 2025, Novation City à Sousse (Tunisie) deviendra l’épicentre de l’innovation technologique du continent. Le Global AI Congress Africa (GAICA) rassemblera plus de 6 000 participants, 134 speakers internationaux et 200 startups avec un objectif ambitieux : accélérer l’émergence d’une intelligence artificielle « made in Africa ».

GAICA 2025 : Sousse accueille le Congrès Mondial de l’Intelligence Artificielle pour l’Afrique

Un événement fondateur pour l’IA africaine

Organisé par Novation City en partenariat avec TPM Events, et soutenu par la GIZ et la Caisse des Dépôts et Consignations tunisienne, GAICA 2025 se présente comme le plus grand événement entièrement dédié à l’IA en Afrique. Cette initiative survient à un moment crucial, alors que les puissances mondiales accélèrent dans la course à l’IA. Le continent, lui, entend tracer sa propre voie, en se concentrant sur des applications concrètes et inclusives : agriculture intelligente, santé digitale, villes durables et fintech inclusive.

Un programme dense pour construire l’écosystème

Sur trois jours, le congrès propose un programme riche conçu pour stimuler la collaboration à l’échelle du continent.

Partage de savoir et networking stratégique

Conférences et panels : Plus de 130 experts internationaux interviendront sur les applications de l’IA dans la santé, l’agriculture, la finance et l’éducation.

Espaces dédiés : Le salon comptera trois halls thématiques : un Hall Technologie (grands groupes et fournisseurs de solutions), un Hall Startup (pépites de l’innovation africaine) et un Hall Business dédié au networking.

Rencontres B2B : Un système de rendez-vous d’affaires connectera les startups africaines prometteuses avec des investisseurs internationaux.

Formation : Des ateliers, hackathons et master classes formeront la prochaine génération d’ingénieurs et de data scientists africains.

Une ambition continentale, une porte d’entrée tunisienne

« Notre objectif est de positionner la Tunisie comme un hub technologique faisant le pont entre l’Afrique et le monde », a déclaré Hichem Turki, CEO de Novation City. Cette vision est partagée par Anas Rachdi, Directeur de l’Innovation : « Nous voulons catalyser un écosystème africain d’IA capable de développer des solutions locales et de rivaliser à l’échelle mondiale. L’événement a déjà attiré des géants technologiques comme NVIDIA et Meta ». La mission des organisateurs va au-delà de l’événement : il s’agit de créer un tremplin durable pour les startups du continent. « Notre mission est de révéler les futurs champions africains de l’IA et de les connecter avec des partenaires stratégiques et des capitaux internationaux ».

En associant vision, innovation et opportunités d’investissement, GAICA 2025 a l’ambition de placer durablement l’Afrique sur la carte mondiale de l’intelligence artificielle, avec la Tunisie pour porte d’entrée stratégique.

