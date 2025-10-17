La Tunisie émet un nouveau billet de 10 dinars : date et signatures actualisées

La Tunisie émet un nouveau billet de 10 dinars : date et signatures actualisées

Une mise en circulation prévue pour le 17 octobre 2025

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a officiellement annoncé la mise en circulation d’un nouveau billet de dix dinars (type 2020), à compter du 17 octobre 2025. Cette décision, actée par une note aux banques et à l’Office National des Postes, marque une actualisation technique du billet déjà familier aux Tunisiens.

Qu’est-ce qui change dans ce nouveau billet de 10 dinars ?

Contrairement à une refonte complète, ce nouveau tirage conserve les mêmes motifs, caractéristiques et éléments de sécurité que le billet de 10 dinars actuel. Les changements, bien que discrets, sont significatifs sur le plan administratif :

  • Une date d’émission mise à jour et plus visible
    La date « 20-3-2020 » est remplacée par le « 25-07-2025« . Un détail important est que cette nouvelle date sera imprimée en caractères de taille supérieure, la rendant plus lisible.

  • Les signatures du nouveau gouvernorat
    Le billet portera les signatures des nouvelles personnalités à la tête de l’institution : celle du Gouverneur de la BCT, M. Fethi Zouhaier Nouri, et celle du Vice-Gouverneur, M. Mourad Abdessalem. Ceci officialise leur mandat sur la monnaie fiduciaire.

Une transition en douceur avec les anciens billets

Il n’y aura aucun retrait immédiat des anciens billets. La Banque Centrale précise que ce nouveau billet de 10 dinars (type 2020) circulera concurremment avec les billets de même valeur déjà en circulation. Les deux versions auront cours légal et pouvoir libératoire, permettant une transition fluide pour le public.

Spécimen :

