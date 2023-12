La troisième édition du « Forum arabe de la cybersécurité »

« Protection des données personnelles à l’ère du big data et de l’intelligence artificielle »

Dans le cadre de son soutien à la promotion de l’action arabe commune et de la coopération inter-régionale et internationale dans le domaine de la confiance numérique et de la cybersécurité pour assurer le succès des transformations technologiques dans la région arabe, l’Organisation Arabe des Technologies de l’Information et de la Communication (AICTO) organise « les Journées arabes de la cybersécurité », qui se tiendront les 5 et 6 décembre 2023 à Tunis.

L’Organisation Arabe des Technologies de l’Information et de la Communication consacre le premier jour à la tenue des événements de la troisième édition du « Forum arabe de la cybersécurité » sous le thème « Protection des données personnelles à l’ère du big data et de l’intelligence artificielle ».

Cet événement important sera rehaussé par la participation distinguée de délégations de haut niveau de plusieurs pays arabes, en présence du ministre des Technologies de la Communication de la République Tunisienne M. Nizar Ben Néji, du Président de l’Autorité publique de la communication et de l’information de la Libye M. Abdulbaset Albaour, du Président du Conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques de l’Algérie M. Mohamed El Hedi Hannachi, du Secrétaire Général Adjoint Président du Centre de la Ligue des États Arabes à Tunis M. Mohamed Salah Ben Aissa, en plus de directeurs d’organismes, d’organisations et d’associations arabes et régionales, ainsi que d’éminents experts en cybersécurité des régions arabes, africaines et du reste du monde.

La cérémonie d’ouverture officielle du « Forum arabe de la cybersécurité » sera présidée par M. Nizar Ben Néji, ministre des Technologies de la Communication de la République Tunisienne.

Au cours de cette édition, les conclusions de deux enquêtes seront dévoilées :

La situation actuelle de la région arabe en matière de protection et de gouvernance de l’échange/transfert de données personnelles.

La gestion des vulnérabilités cybernétiques dans le cyberespace arabe : vers un système arabe complet de gestion des vulnérabilités cybernétiques.

À cette occasion, les prix de la « Compétition Al-FARAHIDI pour la cybersécurité » seront également remis. Cette compétition, lancée par l’organisation, vise à soutenir l’émergence d’un marché arabe de la cybersécurité.

Il convient de mentionner que, pour la deuxième année consécutive, l’AICTO accueillera les travaux de la 16ème réunion de l’équipe arabe des affaires Internet, le mardi 5 décembre 2023 dans l’après-midi, en parallèle avec les événements de la troisième édition du « Forum arabe de la cybersécurité ».

Au cours de cette réunion, l’organisation présentera la version actualisée de la stratégie arabe en matière de cybersécurité, en prenant en considération les propositions et les commentaires des pays et des organisations. De plus, elle exposera le cadre directeur pour la protection et l’échange des données arabes, en vue de le présenter lors de la prochaine réunion du Comité arabe permanent des communications et de l’information.

