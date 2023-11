La start-up tunisienne Seabex améliore les rendements des exploitants agricoles en optimisant la gestion des fertilisants et de l’eau

A la tête de Seabex, Amira Cheniour révèle via les technologies intelligentes le potentiel de développement économique et social de l’agriculture de précision en Tunisie et en Afrique. L’un de ses objectifs principaux est d’améliorer le quotidien des exploitants agricoles.

Amira Cheniour (photo, en bas) est une agripreneure, fondatrice et CEO de Seabex, une start-up tunisienne qui mise sur l’agriculture intelligente pour aider les agriculteurs à faire face aux changements climatiques. Avec Seabex, elle développe des solutions innovantes pour optimiser l’utilisation des ressources en eau, en fertilisants et en énergie, afin de produire plus et mieux.

Originaire de Tunisie, Amira Cheniour est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique obtenu en 2012 à ESPRIT (Ecole Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologies), et d’un E-MBA (Executive Master of Business Administration) obtenu en 2020 à l’université centrale privée d’administration des affaires et de technologie de Tunis.

L’idée de Seabex lui est venue lors d’un voyage dans le sud de la Tunisie, où elle a rencontré un agriculteur qui avait perdu une grande partie de sa récolte de dattes à cause de la sécheresse. Elle a alors décidé de mettre ses compétences au service de l’agriculture, un secteur vital pour son pays, mais confronté à de nombreux défis.

L’entreprise a développé un système de télésurveillance et de contrôle à distance de l’irrigation, basé sur l’intelligence artificielle (IA). Le système permet aux agriculteurs de gérer leur consommation d’eau et de fertilisants en fonction des besoins réels des plantes, grâce à des capteurs installés dans les champs et connectés à une plateforme web. Seabex offre aussi un service logiciel (Software as a Service) aux agriculteurs, qui peuvent accéder aux données et aux recommandations via leur smartphone ou leur ordinateur.

Depuis sa création, Seabex a connu un succès remarquable, tant au niveau national qu’international. La start-up a remporté plusieurs prix prestigieux, tels que le prix Orange de l’Entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient en 2017, le trophée de l’Innovation au concours Agreen Start-up 2023 dans la catégorie « Start-up qui collabore avec les chambres d’agriculture ». Elle a également été choisie parmi les bénéficiaires du programme Google for Startups Accelerator: Climate Change pour le Moyen-Orient et l’Afrique.

Amira Cheniour a commencé sa carrière professionnelle en 2011 chez Orange Tunisie, où elle a effectué un stage de fin d’études. Elle a ensuite travaillé pour l’entreprise éditrice de logiciel I.T.Grapes entre 2011 et 2020. C’est d’ailleurs avec Taher Mestiri, fondateur d’I.T.Grapes, qu’elle a lancé Seabex en 2015.

Amira Cheniour a aussi été distinguée pour son parcours exceptionnel et son leadership, informe We Are Tech Africa. Elle a été élue Star-Female Entrepreneur au G20 de 2017 à Berlin et a reçu le prix Ye Star-Female Entrepreneur lors du programme Global Inclusion Awards qui s’est déroulé en 2017 à Berlin, en Allemagne. En 2018, elle fut lauréate du Women in Africa et du Social Entrepreneur of the year in MENA émis par Orange Tunisie. Elle a été sélectionnée parmi les 6 lauréates de la finale du Woman Entrepreneur of the Year Award 2019 à Paris et dans le Top 100 des femmes entrepreneures en Tunisie de l’année 2020, révélé par le réseau The Next Women Tunisie.

