KOTAS 2024 : vers une coopération renforcée entre startups coréennes, tunisiennes et africaines

Le monde des startups est en constante évolution, et des événements internationaux comme KOTAS – Korea Tunisia Africa Startups 2024 jouent un rôle clé dans la promotion de l’innovation et la création de synergies entre des écosystèmes de startups d’horizons divers.

Cette année, KOTAS se tiendra sur 3 jours, le22 et 23 octobre à The DOT et le 24 à Novation City à Sousse. Des lieux emblématiques pour les entrepreneurs et les innovateurs tunisiens.

Contrairement aux éditions précédentes, KOTAS 2024 est particulièrement centré sur la Tunisie et est organisé à l’initiative de l’ambassade de la République de Corée. Il accueillera 9 startups coréennes, intervenant dans trois secteurs clés : l’IA et la Robotique, Climate Deep Tech et Culture, ainsi que 2 accélérateurs coréens.

L’événement est soutenu par plusieurs partenaires majeurs : l’Ambassade de la République de Corée en Tunisie, le ministère des PME et des startups (MSS) de la République de Corée, l’Institut coréen pour le développement des startups et de l’entrepreneuriat (KISED), The DOT, Novation City, la Chambre de commerce tuniso-coréenne (TKCC), ainsi que le Centre de coopération gouvernemental numérique Corée-Tunisie (DGCC).

KOTAS 2024 : Une évolution marquée par la Tunisie

Issu des expériences des « Startup Boost-Up Camps » organisés en 2022 et 2023 à Tunis, le programme KOTAS 2024, acronyme de Korea-Tunisia-Africa Startups, prend une nouvelle direction cette année. Contrairement aux éditions précédentes, où l’accent était mis principalement sur la compétition entre startups coréennes, cette édition se concentre davantage sur la Tunisie et la coopération intercontinentale. Cet événement est le fruit de l’initiative de l’ambassade de la République de Corée en Tunisie, en collaboration avec des acteurs tunisiens et coréens.

Le choix de la Tunisie comme hôte privilégié pour cet événement repose sur un protocole d’accord signé en juin 2024 entre le ministère coréen des Affaires étrangères et le ministère des PME et des Startups. Cet accord, visant à soutenir l’expansion internationale des startups coréennes, désigne la Tunisie comme l’un des sept pays participants au programme de réseautage mondial K-Startup. Ainsi, KOTAS 2024 a pour mission non seulement de renforcer les liens entre les écosystèmes de startups coréen et tunisien, mais aussi d’ouvrir des portes vers de nouvelles opportunités commerciales en Afrique.

Objectifs et secteurs d’intervention : Vers une synergie d’innovation

KOTAS 2024 repose sur des objectifs ambitieux, à commencer par la facilitation des échanges entre les startups coréennes et tunisiennes. L’événement a pour but de promouvoir une compréhension mutuelle des modèles d’affaires et des technologies, en particulier dans trois secteurs clés : l’IA/Robotique, le Climat Deep Tech et la Culture. Cette sélection sectorielle n’est pas anodine, car elle reflète les forces respectives des deux pays dans ces domaines.

Les startups tunisiennes comme InstaDeep (IA) ou Enova Robotics (Robotique) illustrent parfaitement le potentiel local dans ces secteurs. D’autres, comme Kumulus Water, démontrent la capacité de la Tunisie à innover dans le domaine du climat, notamment avec des solutions en deep tech pour l’accès à l’eau.

L’inclusion du secteur de la Culture dans KOTAS 2024 permet également de diversifier les opportunités et d’attirer des startups non-techniques, élargissant ainsi le champ de la collaboration par le biais de la créativité et des industries culturelles.

Un programme axé sur les affaires et la coopération

Le programme de KOTAS 2024 se démarque de ses prédécesseurs par sa dimension axée sur le développement concret des affaires. Il s’agit moins d’un concours que d’un espace de réseautage et de collaboration, où les participants tunisiens et coréens pourront identifier des projets communs et de nouvelles idées commerciales. En plus de l’organisation de pitchs, les startups tunisiennes bénéficieront d’un temps dédié pour présenter leurs idées et projets à un public coréen, incluant des investisseurs et des accélérateurs.

Les meilleures équipes tunisiennes de chaque secteur se verront décerner un prix de 1 000 USD, encourageant ainsi une participation active et innovante. Ce focus sur l’échange d’idées et de solutions place la coopération entre la Corée et la Tunisie au cœur de KOTAS 2024, favorisant des synergies entre startups locales et internationales.

Une visite stratégique à Novation City.

L’un des temps forts de l’événement sera la visite à Novation City, à Sousse, prévue le 24 octobre. Ce hub technologique est devenu un centre névralgique pour les secteurs de l’IA, de la robotique et des technologies deep tech en Tunisie. Récemment, Novation City a établi un partenariat avec NVIDIA pour créer le premier centre d’innovation en IA au Moyen-Orient et en Afrique, renforçant ainsi sa position de leader régional dans ces domaines. Cette infrastructure moderne offre aux startups un accès à des ressources avancées, des mentors expérimentés et un réseau de collaboration dynamique.

La visite permettra aux startups coréennes de découvrir les installations et de comprendre le potentiel innovant de l’écosystème tunisien. Elles pourront interagir avec des entrepreneurs locaux, explorer des opportunités de synergie, et envisager des collaborations à long terme, favorisant ainsi le partage de connaissances et d’expertises. En participant à cette visite, les entrepreneurs auront l’occasion d’évaluer directement comment les technologies émergentes peuvent être intégrées dans leurs propres projets, tout en développant une vision commune pour l’avenir de l’innovation en Tunisie et en Corée.

Les participants de KOTAS 2024 : Entre innovation et collaboration

KOTAS 2024 accueillera neuf startups coréennes de premier plan, actives dans les secteurs clés identifiés. Parmi elles, Morphing I Co. Ltd., spécialisée dans la technologie robotique basée sur l’IA, offre des solutions innovantes pour l’inspection et la gestion en temps réel d’infrastructures critiques comme les pipelines.

D’autres startups, telles que SUNDOSOFT Inc. et HoahSolutions, mettent l’accent sur l’IA, respectivement dans les domaines des systèmes d’information géographique et des solutions dentaires basées sur l’intelligence artificielle.

Dans le secteur du Climat Deep Tech, des entreprises comme Saemmulter et Farmitry Inc. illustrent la diversité des solutions coréennes, allant de la gestion durable des eaux souterraines à l’agriculture intelligente. Les défis du changement climatique et de la sécurité alimentaire sont au cœur de leurs innovations, alignant leurs missions avec les priorités de développement durable de la Tunisie.

Dans le secteur de la Culture, des entreprises comme HELPRO et Klayground Co. Ltddémontrent comment l’innovation peut s’étendre au-delà des secteurs technologiques classiques. En combinant santé publique, éducation, et création culturelle, ces startups offrent un aperçu des nouvelles industries qui favorisent l’interculturalité et l’inclusion.

Un avenir prometteur pour les collaborations Tuniso-Coréennes

KOTAS 2024 promet de renforcer encore davantage les liens entre la Tunisie et la Corée, tout en ouvrant des perspectives pour les startups des deux pays sur le marché africain et international. Les opportunités de réseautage, les concours de pitchs et la présence d’accélérateurs de renom, comme MYSC et Ylem Invest, renforceront la coopération et faciliteront le financement de projets d’impact social et technologique.

Cet événement est donc bien plus qu’un simple forum de startups. C’est une plateforme dédiée à l’innovation, à l’échange d’idées et à la construction de partenariats solides, qui augurent un avenir prometteur pour les écosystèmes d’affaires tunisiens, coréens, et au-delà.

