Journée mondiale des villes 2025 à Tunis : ONU-Habitat, l’IRD et l’AFD mobilisés pour des solutions urbaines durables

Tunis – À l’occasion de la Journée mondiale des villes 2025, l’ONU-Habitat Tunisie, l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et l’Agence française de développement (AFD) s’unissent pour organiser une journée d’échanges et de célébration le 31 octobre 2025 à l’Institut français de Tunis. Placée sous le thème « Vivre en ville, agir sur la ville », cette manifestation s’inscrit dans le cadre de l’Octobre urbain, une initiative mondiale de l’ONU-Habitat pour promouvoir un avenir urbain durable, inclusif et résilient.

Un événement pour repenser l’urbanisme en Tunisie et en Méditerranée

Cette journée ambitieuse rassemblera un large éventail d’acteurs : représentants d’institutions publiques, chercheurs, collectivités locales, associations, urbanistes et étudiants. L’objectif est de créer un dialogue fructueux autour des enjeux de durabilité et d’adaptation des villes tunisiennes et méditerranéennes. Le programme combine tables rondes thématiques, exposition immersive et performances artistiques pour explorer les voies d’un urbanisme plus durable et participatif.

Cette célébration s’aligne directement sur le 11ème Objectif de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, qui vise à « faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ». En Tunisie, où plus de 7,4 millions d’habitants vivent en zone urbaine, relever ce défi est fondamental.

Au programme : penser, vivre et agir sur la ville

Des tables rondes pour penser la ville autrement

Quatre tables rondes thématiques structureront les réflexions, réunissant experts, décideurs publics et société civile. Ces échanges ouverts porteront sur des enjeux cruciaux pour le développement urbain en Tunisie :

Gérer l’eau et l’assainissement

Intégrer les risques dans la planification

Penser le patrimoine

Planifier de façon inclusive

Une exposition immersive sur la ville tunisienne

L’exposition « Vivre en ville, agir sur la ville en Tunisie » est le fruit d’un travail collaboratif alliant recherche scientifique et actions de développement. Articulée en deux séquences, elle propose un parcours engageant :

« Vivre en ville » : Met en lumière le quotidien, les besoins et la créativité des citadins tunisiens.

« Agir en ville » : Présente les programmes innovants portés par les institutions partenaires pour construire des villes plus inclusives et durables.

Une transition centrale mettra l’accent sur les ateliers collaboratifs et les « laboratoires vivants » comme vecteurs de solutions concrètes.

Une performance artistique pour ressentir la ville

Une performance théâtrale originale viendra incarner les questions urbaines grâce à la lecture et la mise en scène de textes sur la ville tunisienne, offrant un regard artistique et sensible sur les enjeux urbains.

Un contexte urbain tunisien face à des défis majeurs

En Tunisie, la croissance urbaine rapide et concentrée sur le littoral génère des défis de taille : pression foncière, gestion des déchets, accès à l’eau, conservation du patrimoine et vulnérabilité accrue face aux changements climatiques. Répondre à ces enjeux nécessite des politiques urbaines innovantes, fondées sur la connaissance, la coopération et le dialogue entre acteurs locaux et internationaux.

L’engagement des partenaires pour un avenir urbain durable

ONU-Habitat soutient les gouvernements et collectivités dans la planification urbaine durable, la résilience climatique et l’inclusion sociale.

L’IRD mobilise la recherche pluridisciplinaire en partenariat avec les institutions tunisiennes pour répondre aux défis du développement durable. M. Gilles Pecassou, directeur général délégué de l’IRD, sera présent à Tunis pour cet événement.

L’AFD accompagne depuis 1992 des projets qui cherchent à réinventer la ville en Tunisie, en renforçant l’attractivité des quartiers et en appuyant les stratégies de développement local.

Vers un rendez-vous annuel pour les villes tunisiennes

À travers cette journée ouverte à tous, ONU-Habitat, l’IRD et l’AFD invitent les citoyens, experts et décideurs à réfléchir ensemble à l’avenir de nos villes. Les institutions organisatrices ambitionnent de faire de cette initiative un rendez-vous annuel, contribuant à diffuser les bonnes pratiques, valoriser l’expertise tunisienne et consolider l’alliance pour des villes tunisiennes plus vertes, inclusives et résilientes.

