Journée du Volontariat Français (JVF)–3 octobre 2025 – Institut Français de Sousse



Chaque année, France Volontaires, plateforme française du volontariat international d’échange et de solidarité, organise la Journée du Volontariat Français (JVF). Il s’agit d’un évènement destiné à promouvoir les différentes formes d’engagements volontaires, à valoriser les acteurs du volontariat en Tunisie et à resserrer les liens entre eux. Cette journée permet de réunir des volontaires français et tunisiens, des structures d’accueil et d’envoi, des partenaires de France Volontaires Tunisie ainsi que des décideurs et personnalités institutionnelles.

Avec quelque 275 volontaires accompagnés par France Volontaires en 2024, et près d’une mission sur cinq menées en faveur de l’environnement, le volontariat apparaît plus que jamais comme un instrument à part entière de la politique de coopération et de partenariats entre la France et la Tunisie. Grâce à une politique active en faveur de la jeunesse, la Tunisie est un acteur clé dans la réciprocité des échanges de volontaires avec 28 jeunes partis faire une mission en France dans le cadre du Service civique ou du corps européen de solidarité.

L’édition 2025 de la Journée du Volontariat Français, sous la supervision de l’Ambassade de France et en partenariat avec l’Institut Français a vocation à promouvoir les différentes formes d’engagements volontaires, valoriser les acteurs du volontariat en Tunisie et confirmer les liens forts qui existent déjà entre eux. Cette journée de célébration, de débats et d’échanges aura lieu le vendredi 3 octobre 2025 à l’Institut Français de Sousse de 17h30 à 18h30.

Des ateliers sur la contribution aux ODD du volontariat en Tunisie donneront le ton d’une séquence rythmée, dès l’ouverture de l’événement à 14h30. L’occasion de rencontrer des volontaires tunisiens et français mobilisés sur des missions et des acteurs engagés sur le terrain. L’ouverture officielle aura lieu à 17h30 avec une prise de parole de Madame l’Ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguen ainsi que du Directeur Général de France Volontaires, Yann Delaunay.

Les échanges se poursuivront autour de tables-rondes réunissant plusieurs acteurs du volontariat en Tunisie ainsi que des volontaires.

Quelques visages à découvrir à Sousse le 3 octobre :

– Maël MEZZOUR, volontaire en Service civique à Kerkennah, engagé en faveur de la préservation de la biodiversité marine.

– Amine BEN JWIRA, volontaire en Service civique de réciprocité, et participant à un chantier de solidarité à l’été 2025 pour la création de jardins partagés à Sfax.

Quelques projets notables :

– La gestion de l’aire protégée de Kerkennah avec les associations KANTARA -Save Earth et l’AKDDCL

– La création et la gestion de jardins partagés à Sfax avec les scouts tunisiens section Hay Habib (accueil/envoi de volontaires en service civique puis d’un chantier de solidarité).

