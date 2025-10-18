Jendouba: Pour une gestion durable des ressources naturelles et une agriculture résiliente face au changement climatique

L’Institut National des Grandes Cultures (INGC) et l’Office de Développement Sylvo-Pastoral du Nord-Ouest (ODESYPANO) mobilisent les acteurs agricoles de Jendouba pour la valorisation de l’eau verte et la conservation des sols à travers la mise à échelle de mesures de gestion durable des ressources naturelles.

Face à la variabilité climatique croissante et à la raréfaction des ressources en eau, la Tunisie est confrontée à des défis environnementaux majeurs : hausse des températures, baisse des précipitations, sécheresses prolongées, érosion et dégradation des sols. Ces conditions entraînent une diminution significative du niveau des barrages, aujourd’hui limités à environ 30 % de leur capacité, et imposent des mesures de rationnement qui affectent directement le secteur agricole, pilier de la sécurité alimentaire nationale. Dans ce contexte, le renforcement des capacités techniques des agriculteurs et agricultrices et la diffusion de mesures durables de gestion des eaux et des sols constituent des leviers essentiels pour mieux conserver les eaux pluviales dans le sol et diminuer la pression sur les autres sources en eau, contribuant ainsi à l’équilibre hydrique. Ces mesures permettent également d’améliorer la productivité, restaurer les terres dégradées et renforcer la résilience du secteur face aux changements climatiques.

Renforcement de la résilience climatique à travers la gouvernance des ressources naturelles

C’est dans ce cadre qu’intervient le projet de coopération tuniso-allemande « Renforcement de la Résilience climatique à travers la Gouvernance des Ressources naturelles » (ReGnR), mandaté par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), cofinancé par l’Union Européenne (UE) et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche (MARHP) et le Ministère de l’Environnement (ME).

Dans le gouvernorat de Jendouba, le projet accompagne les efforts de l’Institut National des Grandes Cultures (INGC) et de l’Office de Développement Sylvo-Pastoral du Nord-Ouest (ODESYPANO), en coordination avec la Direction Générale de l’Aménagement et de la Conservation des Terres Agricoles (DGACTA), à travers le lancement prochain de deux programmes d’appui destinés aux agriculteurs, agricultrices et acteurs locaux. Ces programmes visent la mise à l’échelle de pratiques durables de gestion des ressources en eau et des sols, en particulier la mobilisation et la valorisation de “l’eau verte” qui est l’humidité naturellement stockée dans le sol et disponible pour les plantes.

Valoriser l’eau verte et promouvoir des mesures durables de gestion des ressources en eau et sols

Le projet ReGnRlance deux appels à participation dans le gouvernorat de Jendouba. Ils s’adressent aux agriculteurs et agricultrices, aux organisations professionnelles agricoles, aux ONG ainsi qu’aux très petites et moyennes entreprises souhaitant s’engager dans la mise en œuvre de pratiques durables de gestion de l’eau et des sols dans les grandes cultures, les parcours et les oliveraies :

Grandes cultures (en partenariat avec l’INGC) dans les délégations de AïnDraham, Balta-Bouaouane et Bou Salem.

Période de candidature : du 30 septembre au 30 octobre 2025.

Lien de participation

Parcours et oliveraies (en partenariat avec l’ODESYPANO) dans les délégations de Fernana et Ghardimaou.

Période de candidature : du 9 septembre au 30 octobre 2025.

Lien de participation

Mobiliser et former les acteurs agricoles pour la conservation des eaux et des sols

Agissant de manière ciblée dans les zones montagneuses, l’ODESYPANO a lancé une première phase d’appel à manifestation d’intérêt qui a suscité un large engouement : 1 914 agriculteurs/trices et 22 structures intermédiaires (organisations professionnelles, ONG et petites entreprises agricoles) ont ainsi exprimé leur volonté de participer au programme.

L’ODESYPANO accompagne actuellement les candidats à travers des actions de sensibilisation et un appui à la formulation de projets de Conservation des Eaux et des Sols « CES », portant notamment sur la construction d’ouvrages CES, la réhabilitation de sols par plantation, le compostage et l’amendement organique. Après la sélection des candidat·e·s, l’ODESYPANO, en collaboration avec les acteurs impliqués, prévoit d’assurer un accompagnement spécifique durant les saisons agricoles 2025-2026 et 2026-2027, afin d’appuyer la mise en œuvre des projets retenus.

Cet appui consiste en l’organisation de sessions de formation et d’un accompagnement technique de proximité, ainsi qu’en la distribution de semences fourragères et de plants de variétés résistantes à la sécheresse.

En parallèle, l’Institut National des Grandes Cultures (INGC) lance un appel à candidature pour sélectionner 80 agriculteurs et agricultrices leaders en matière de conservation des eaux et des sols dans les grandes cultures. Les pratiques promues incluent le semis direct, l’agriculture de conservation, les cultures de couverture et les associations fourragères. Cette initiative vise à former et accompagner des agriculteurs leaders capables de diffuser à grande échelle des techniques agricoles durables et innovantes.

Les participant-e-s bénéficieront d’une formation approfondie et mettront en œuvre des parcelles de mise à l’échelle lors de la saison agricole en cours et la suivante, afin d’illustrer concrètement les bénéfices de ces pratiques sur la productivité et la durabilité des exploitations. Les agriculteurs/trices leaders sélectionnés.es sont également appelé.e.s à diffuser ces pratiques à au moins 10 agriculteurs/trices dans leurs territoires, en ancrant une approche de diffusion en cascade des compétences acquises.

Une démarche concertée et inclusive

Ces actions sont appuyées par deux comités régionaux associant les autorités locales, les structures agricoles et les organisations professionnelles. Ils assureront un accompagnement technique et participatif tout au long du processus, de la sélection des bénéficiaires jusqu’à la mise en œuvre des projets sur le terrain.

