Jalel Trabelsi nommé envoyé spécial de la BAD pour le MENA et le Golfe

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, M. Akinwumi Adesina, a nommé l’ambassadeur Jalel Trabelsi, diplomate de carrière, au poste d’envoyé spécial pour le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord (MENA) et la région du Golfe.

L’ambassadeur Trabelsi apporte à ce poste plus de 30 années d’expérience en tant qu’éminent diplomate accompli.

En sa qualité d’envoyé spécial pour les régions du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et du Golfe, l’ambassadeur Trabelsi contribuera à forger des liens diplomatiques et stratégiques au sein des régions du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et du Golfe, en mettant l’accent sur les priorités stratégiques de la Banque, en renforçant les partenariats et en mobilisant des ressources des secteurs public et privé à grande échelle pour réaliser des projets transformateurs en Afrique.

De nationalité tunisienne, l’ambassadeur Trabelsi se prévaut d’une carrière marquée par plusieurs contributions et rôles importants. Il a été ministre plénipotentiaire pour les affaires africaines et ambassadeur de Tunisie au Nigéria, au Ghana, au Bénin, en Sierra Leone et auprès de la Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Il a également été doyen du Conseil des ambassadeurs arabes et a assumé d’autres fonctions en tant que conseiller du ministre des Affaires étrangères et chef de la Commission nationale pour la candidature de la Tunisie à la présidence de la Banque africaine de développement.

Il est également spécialiste en droit international et a enseigné le droit diplomatique international à l’université.

L’ambassadeur Trabelsi a obtenu de l’Université Libre de Bruxelles un master spécialisé en droit maritime et aérien et une maitrise en sciences politiques et relations internationales avec la mention « grande distinction ». Il est également titulaire d’un master en sciences politiques de l’université de Tunis. Polyglotte, il parle couramment l’anglais, le français et l’arabe.

S’exprimant au sujet de sa nomination, l’ambassadeur Trabelsi a déclaré : « Je suis extrêmement honoré d’avoir été nommé à ce poste par M. Adesina. En tant qu’Africain, je suis motivé à continuer de servir notre continent et de contribuer au travail transformateur de la Banque africaine de développement sous la direction visionnaire de M. Adesina. Je veillerai à ce que la Banque maintienne et renforce davantage sa coopération et son partenariat, excellents et fructueux, avec le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord (MENA) et la région du Golfe. »

M. Adesina a pour sa part déclaré : « Je suis ravi que l’ambassadeur Trabelsi soit mon envoyé spécial pour une région qui fort prometteuse pour la transformation économique de la Banque et de l’Afrique. Il a une solide expérience et une grande expertise dans le domaine des relations et de la coopération internationales, ainsi que dans celui de la négociation internationale. Il apporte une vaste connaissance des affaires africaines, arabes et européennes et une compréhension approfondie des activités de la Banque, ainsi que d’autres institutions financières régionales et internationales. »

