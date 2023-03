Inflation : une légère augmentation 10,2% en janvier 2023



En janvier 2023, le taux d’inflation augmente légèrement à 10,2% après 10,1% au mois précédent.

Les produits alimentaires

En janvier 2023, les prix de l’alimentation augmentent de 14,1% sur un an. Cette hausse provient principalement de l’augmentation des prix des œufs de 29,6%, des viandes ovines de 28,1%, des huiles alimentaires de 23,5%, des viandes bovines de 21%, des dérivées des céréales de 16,9% et des fruits frais de 14,7%,

Les produits manufacturés et les services

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 10,2% en raison de la hausse des prix des matériaux de construction de 9,1%, des produits de l’habillement de 9,5% et des produits d’entretien courant du foyer de 10,3%. Pour les services, l’augmentation des prix de 7,3% sur un an est principalement expliquée par la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 9,8% et des services de transport publique et privé de 15.9%.

Inflation sous-jacente et inflation des produits encadrés

Le taux d’inflation sous-jacente )hors produits alimentaires et énergie( s’établit à 8,1% après 7,7% le mois précédent. Les prix des produits libres )non encadrés( augmentent de 10,7% sur un an. Les prix des produits encadrés augmentent quant à eux de 8,5%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 16,7% contre 0,6% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

