Inetum reçoit la certification Top Employer Europe 2023

Le groupe Inetum, leader européen des services et solutions digitales, est distingué par le Top Employers Institute comme l’un des Top Employers Europe pour 2023. L’ESN est certifiée pour sa politique RH. Cette distinction vient particulièrement saluer ses actions en France, en Belgique, en Pologne, en Espagne et au Portugal. Le Groupe annonce un plan de recrutements 2023 de 7 000 postes dans le monde, dont 3 300 en France.

Depuis plus de 25 ans, le Top Employers Institute évalue les pratiques en matière de ressources humaines et de management des entreprises. Observateur unique et indépendant, l’Institut s’appuie sur l’audit de près de 1700 organisations présentes dans 119 pays pour distinguer les employeurs qui créent les conditions optimales pour le développement de leurs collaborateurs, tant sur un plan professionnel que personnel. Cette année, le Top Employers Institute distingue Inetum, l’ESN leader des services et des solutions digitales en Europe, pour ses pratiques RH innovantes en reconnaissant le Groupe comme Top Employer Europe et Top Employer France 2023.

Au cours de ces dernières années, le secteur des ESN a vu ses besoins en recrutement connaitre une croissance sans pareil, correspondant à l’accélération de la digitalisation des entreprises et des usages du numérique. Inetum a mené en 2022 l’un des plus importants plans de recrutement du secteur des ESN avec 7 000 postes (dont plus de 76% de cadres pour les 3 000 postes proposés en France). L’ESN a atteint cet objectif ambitieux avec l’intégration de nouveaux talents dans les 27 pays où le Groupe opère.

« Je suis très fier de notre certification Top Employer. Une fierté à l’image de nos ambitions et du chemin parcouru, incarnée par cette certification qui récompense l’excellence de nos pratiques RH dans notre stratégie business, dans l’expérience collaborateur et notre engagement auprès de nos talents et de nos parties prenantes. C’est aussi une certification qui reconnait la qualité et l’accompagnement RH tout au long du parcours collaborateur au sein de notre groupe pour leur permettre de vivre leur propre digital flow, notre capacité à acculturer et informer nos collaborateurs sur notre stratégie et nos ambitions avec transparence et engagement responsable, mais aussi dans le partage de nos valeurs, de notre éthique, notre engagement sociétal et environnemental », déclare Vincent Rouaix, Président directeur-général du groupe Inetum.

Aujourd’hui, la digitalisation des entreprises privées et des institutions publiques implique de plus en plus de proximité et de compétences spécifiques. Malgré un contexte économique tendu, Inetum, confirme ses ambitions et sa confiance dans la qualité et l’expertise de ses offres, et dans l’excellence de ses talents à répondre aux attentes des clients actuels et futurs en affichant ce plan de recrutement ambitieux.

« Fier aussi d’annoncer que nous souhaitons maintenir un volume de recrutements important en 2023 malgré les incertitudes économiques qui nous entourent. L’ouverture de 7 000 nouveaux postes dans le monde entier va nous permettre de poursuivre les objectifs de notre plan stratégique Upscale25, poursuivre notre croissance, et accompagner nos clients dans la maîtrise du flow digital, au plus proche de leurs besoins et sur tous les marchés où nous opérons. Plus que jamais nous avons besoin d’experts des métiers de l’IT et du digital qui sauront adapter et intégrer les meilleures stratégies et solutions dans l’écosystème unique de chacun de nos clients », précise Vincent Rouaix, Président directeur-général du groupe Inetum.

« La certification Top Employer Europe vient récompenser les initiatives qu’Inetum déploie depuis plusieurs années pour fournir le meilleur environnement de travail possible à ses 27 000 collaborateurs au travers de nos pratiques RH innovantes afin de permettre à chacun les meilleures conditions pour façonner son parcours de carrière au sein du Groupe en vivant son propre digital flow. Cela se reflète notamment par notre investissement important sur la formation et la possibilité d’accéder à de nombreuses certifications avec l’accompagnement d’Inetum », ajoute Bruno Da Sola, Directeur des Ressources Humaines du groupe Inetum. « Cette reconnaissance vient également souligner nos actions pour harmoniser nos pratiques RH dans les différents pays où nous sommes présents en tenant compte de toutes les spécificités locales car la proximité est inscrite dans notre ADN. »

Inetum est engagé sur plusieurs programmes qui permettent d’intégrer les nouvelles méthodes de travail et les attentes renforcées des collaborateurs. « Nous avons lancé WOW, New Way Of Working, pour amplifier l’intelligence collective, offrir de nouveaux environnements de travail, et permettre à nos collaborateurs d’harmoniser leur investissement professionnel et leur bien-être personnel. Notre priorité est d’accélérer sur l’expérience collaborateur pour renforcer notre attractivité répondre aux attentes de nos talents actuels et futurs et faire la différence pour attirer et conserver les meilleurs talents. »

Les postes à pourvoir et les profils recherchés sont à la fois alignés avec les ambitions stratégiques du Groupe et les besoins réels des clients. Pour cela, Inetum souhaite recruter des consultants Business Solutions confirmés (Salesforce, Microsoft Dynamics…), des ingénieurs commerciaux, des ingénieurs Data/DevOps/Cloud, des architectes Cloud, des développeurs Java Full Stack/Low code…

