Inetum préside un consortium pour la mise en place du Système d’Information de La Poste tunisienne

Inetum, chef de file du consortium établi avec 3S et BearingPoint, accompagnera La Poste tunisienne dans la mise en place de son Système d’Information

Le groupe Inetum, leader européen des services et solutions digitales, conclut un accord avec le ministère des technologies de la communication (MTC) pour mener le projet de modernisation du système d’information de La Poste tunisienne à travers le consortium.

Dans un environnement postal africain et mondial en pleine mutation, La Poste Tunisienne accélère sa transformation, et ce, afin de pouvoir jouer plus efficacement son rôle dans le développement économique du pays. Elle modernise et conforte ainsi son socle d’activités historiques et ses missions de service public et recentre de ce fait son activité sur son cœur de métier.

Le digital, vecteur de développement et d’efficacité pour la Tunisie et La Poste Tunisienne.

C’est donc dans le cadre du projet d’appui à la mise en œuvre de cette ambition et du plan national stratégique « Tunisie Digitale 2020 », qu’Inetum, chef de file du consortium, accompagnera la Poste tunisienne dans la mise en place d’un système d’Information de gestion intégré couvrant les activités métiers (production, pilotage du réseau, transport,… ) et de support (Comptabilité, Gestion Financière, Approvisionnements, GRH, Business Intelligence) au niveau central, régional et local.

La cérémonie de signature s’est tenue jeudi 11 mai 2023 au ministère des technologies de la communication en présence de Monsieur Nizar Ben Neji, ministre des technologies de la communication, et Monsieur Hugues Ruffat, Directeur Area EEMEA Groupe Inetum.

« Nous souhaitons poursuivre notre engagement auprès des services de l’Etat et des grandes entreprises publiques. Il s’agit d’occuper une place de partenaire de référence pour réussir ensemble le développement des régions au service de tous. », déclare Hugues Ruffat.

« Nous avons la capacité de mener à bien nos missions à travers une meilleure compréhension des métiers et des enjeux de nos clients. Notre savoir-faire nous permet de servir nos ambitions sur les grands projets de modernisation comme nous le faisons déjà sur les projets E-consulat, Identifiant Unique et Etat Civil. » ajoute Syrine Tlili, Directrice Générale d’Inetum en Tunisie.

Inetum, Gold Partner SAP.

Le marché est composé de quatre lots à savoir : l’ERP, l’activité postale, la gestion de la relation client et la Business Intelligence. Cette solution basée sur le portefeuille de produits de l’éditeur SAP, leader mondial des ERP, répond aux besoins exprimés par La Poste Tunisienne et ce, à travers les avantages et les fonctionnalités de SAP S/4HANA.

Inetum partenaire Gold SAP, se positionne en tant que premier intégrateur de la solution en Afrique francophone. L’ESN s’appuie sur son réseau de plus de 150 experts sur la région et sur ses retours d’expériences multiples avec un modèle de Delivery industrialisé pour mener à bien ses projets d’intégration SAP de grande ampleur dans les différents secteurs d’activité.

La Poste Tunisienne souhaite la refonte de son SI supportant ses principales activités métiers et supports.

Le projet financé par la Banque Africaine de Développement, contribuera à l’amélioration de la performance interne ainsi que la qualité des services rendus aux clients et l’écosystème de La Poste tunisienne. Ce financement représente un appui à la mise en œuvre du plan national stratégique «Tunisie Digitale 2020 – PNS TD2020», avec l’objectif de positionner la Tunisie en tant que référence internationale du développement numérique et la doter d’une infrastructure technologique en phase avec une économie moderne. La durée du projet est estimée à 36 mois.

Aujourd’hui, la digitalisation des entreprises privées et des institutions publiques implique de plus en plus de proximité et de compétences spécifiques. Avec plus de 350 collaborateurs en Tunisie, ingénieurs, experts et consultants, Inetum, confirme ainsi son positionnement d’acteur de proximité et intégrateur de premier plan engagé dans la digitalisation des systèmes de l’état ainsi que les entreprises privées.

