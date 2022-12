Inetum : de nouveaux poumons avec l’inauguration du nouveau siège à Tunis

Jeudi dernier, le 24 novembre courant, a eu lieu l’inauguration des nouveaux locaux d’Inetum en Tunisie, l’occasion de confirmer l’ancrage du Groupe dans l’écosystème local et sa capacité à accompagner ses clients en proximité en Tunisie et plus globalement en Afrique.

Leader des services et de solutions digitales, confirmant ainsi son implantation tunisienne en tant qu’intégrateur de premier plan.

L’inauguration s’est déroulée en présence de Vincent Rouaix, Président-directeur général d’Inetum, de monsieur l’ambassadeur de France en Tunisie, son excellence monsieur André parant ainsi que des représentants du groupe en Afrique. Le siège est situé dans le quartier d’affaires aux Berges du Lac 2.

Ce nouveau siège de 3500m2, réunira dans un cadre de travail optimal, ses équipes de développement, ses fonctions support ainsi que son Centre de Service Nearshore.



Ces nouveaux locaux à la pointe des standards internationaux viennent doubler la capacité d’absorber la croissance et de réunir ainsi toutes les équipes incluant notre Centre de Services Nearshore et la BL Microsoft (rachat de HLi). Ces locaux permettent d’offrir un meilleur cadre de travail et davantage de confort pour soutenir la performance de nos équipes locales.

Vincent Rouaix, Président directeur-général du groupe Inetum, a inauguré le siège à Tunis en présence de son excellence, Monsieur André Parant, Ambassadeur de France en Tunisie, de M. Michel BAUZA, Directeur Afrique du Nord de Business France Tunisie, de M. Khelil Chaibi, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso Française CCITF , Patrick DESTREMAU, Executive VP Defence & Security General Manager, President for Africa activities Inetum, Hugues Ruffat Head of EEMEA Global Area Inetum, Imad Haddour General Manager Africa Inetum, Patrice Gautier, Directeur Industriel EEMEA & BELUX et Syrine Tlili nouvelle Directrice Générale d’Inetum en Tunisie.

Inetum est une entreprise de services du numérique française. Son siège se situe au 145 boulevard Victor-Hugo, à Saint-Ouen-sur-Seine. Inetum est classée comme 8ᵉ ESN en France sur la base du chiffre d’affaires. Au 31 décembre 2018, l’effectif du groupe s’élève à 19 000 personnes, dont 10 000 en France.

Avec 6 implantations en Afrique établies sur ces 20 dernières années (Maroc, Tunisie, Côte d’Ivoire, Cameroun, Sénégal et Angola), Inetum confirme sa présence en Tunisie.

Après la prise de nouvelles installations et l’inauguration de son Fablab Innovation pour l’Afrique il y a un an à Casablanca au Maroc, l’ESN a inauguré son nouveau siège en Tunisie ce 24 novembre en présence de Monsieur Vincent Rouaix, Président directeur-général du groupe Inetum et Son excellence, Monsieur André Parant, Ambassadeur de France en Tunisie.

Ce nouveau siège de 3500m2 situé avenue de la Bourse, aux Berges du Lac 2 est à l’image de l’ambition du groupe en Tunisie. Une ambition qui se caractérise par sa croissance organique et ces dernières années et accélérée par ses récentes acquisitions comme la société HLI (Tunisie et Maroc) spécialiste des solutions Microsoft en Afrique. Inetum réunira ainsi, dans un cadre de travail optimal, ses équipes de développement, ses fonctions support ainsi que son Centre de Service Nearshore.

Inetum en Tunisie propose et relaie l’ensemble des services et solutions du Groupe avec une base locale de plus de 350 consultants qui prennent en charge des projets de développements spécifiques, intégrations d’ERP et missions de conseil en régie. Inetum se place désormais en tête des intégrateurs IT du pays accompagnant institutions et sociétés publiques ainsi que de nombreuses entreprises privées (Banques, Assurances, Grande distribution, Industries) dans leur digitalisation.

Par sa croissance en Tunisie et par la localisation des compétences, Inetum confirme sa capacité d’accompagner ses clients dans la maitrise du digital flow, au plus proche de leurs besoins, avec une offre de bout-en-bout et en proximité. Cette évolution comprend aussi une croissance de ses activités Nearshore pour de nombreux projets internationaux.

