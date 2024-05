HAYA : Journée sportive pour le jeunesse

Le 24 avril 2024, le Centre culturel et sportif de la jeunesse de Ben Arous accueillait l’évènement « HAYA : Journée sportive pour le jeunesse », organisé par l’Institut français de Tunisie en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, la Cité nationale sportive, et la Fédération Tunisienne du Sport pour Tous.

Plus de 500 jeunes – collégiens et lycéens, membres d’associations et de clubs sportifs de Ben Arous et de toute la Tunisie – ont participé à des démonstrations, initiations et tournois dans une grande variété de disciplines olympiques et paralympiques (basketball et basketball en fauteuil, football, goal-ball, natation, kick boxing, judo, karaté, kempo, hip-hop et break dance, boccia, etc.).

Le chef de cabinet du Ministre de la Jeunesse et des sports M. Chokri Ben Hassan, et l’Ambassadrice de France en Tunisie Mme Anne Guéguen, ont pris la parole lors de la cérémonie de clôture, à laquelle ont pris part cinq athlètes olympiques et paralympiques pour partager leur parcours exemplaires avec la jeune génération: Habiba Ghribi (courses de fond et demi-fond), Khadija Krimi (aviron), Walid Ktila (course T34), Nourhène Belhaj Salem (épreuves paralympiques de lancer de poids) et Faouzi Rzig (épreuves paralympiques de lancer de javelot).

Cette journée, placée sous le signe du partage, s’inscrivait dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et de la coopération entre la France et la Tunisie dans le domaine sportif et de l’engagement associatif et citoyen. En 2023, l’Institut français de Tunisie a consacré 110 000 euros à des projets sportifs portés par des associations :

Le Comité National Paralympique Tunisien, l’Association Tunisienne des Arts Martiaux, l’Académie du Dialogue National, L’Association Tunisienne des Forces Actives, l’Union Sportive El Mourouj, L’Association Femmes Jeunes et Enfants, Génération Sports Extrêmes, l’Association Jeunes Volontaires de Kasserine, l’Association Joussour Kebili, l’Association des Etudiants et Stagiaires Africains en Tunisie, le Club Nautique de Khereddine.

L’IFT collabore également régulièrement avec la Fédération Tunisienne du Sport pour tous pour l’organisation d’évènements sportifs en lien avec la sensibilisation sur des enjeux de santé (prévention et dépistage du Cancer du sein, don du Sang, etc.).

Tous ces projets ont en commun d’encourager la pratique sportive et de promouvoir à travers elle les valeurs d’inclusion, d’égalité et de solidarité.

