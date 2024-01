Hackathons des Universités Tunisiennes : Un pas crucial vers la révolution DeFi en Afrique

Au cœur de la Tunisie, un mouvement éducatif révolutionnaire se prépare à bousculer l’univers de la technologie de registre distribué (DLT). Deux prestigieuses institutions académiques, l’Université ESPRIT et l’Université SUP’COM, se sont alliées à l’entreprise tunisienne Dar Blockchain et à l’association Hashgraph pour organiser une série de hackathons de trois jours, qui s’annoncent comme un catalyseur essentiel pour la compréhension et l’adoption de la blockchain et de la finance décentralisée (DeFi) en Tunisie et en Afrique.

Ces hackathons, prévus du 26 au 28 janvier, ont pour mission d’autonomiser la jeunesse tunisienne en lui donnant les compétences nécessaires pour propulser la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et au-delà vers l’ère Web3. L’objectif ultime : révolutionner les services financiers et offrir des opportunités économiques aux communautés tunisiennes et africaines, tout en stimulant la compréhension de la DLT.

Dans un communiqué de presse publié le 8 janvier, Mohamed Mnif et Jaafar Saied, les co-fondateurs de Dar Blockchain, ont exprimé leur ambition de créer des sections universitaires locales et d’offrir une formation solide dans le domaine de la DLT et de la blockchain. Ils aspirent à doter les jeunes tunisiens et les étudiants universitaires des compétences et des connaissances nécessaires pour faciliter l’adoption de Web3, non seulement au sein de la région MENA, mais dans le monde entier.

« Nous sommes fiers de lancer le premier Hackathon Hedera dans deux universités de renom, dans le cadre de notre objectif de créer des sections dans les universités locales et d’offrir une formation pour poser les bases d’une véritable compréhension de la DLT et de la blockchain. Les jeunes tunisiens et les étudiants universitaires seront équipés des compétences et des connaissances nécessaires pour favoriser l’adoption de Web3, non seulement au sein de la région MENA, mais dans le monde entier », ont déclaré les deux co-fondateurs.

Ce hackathon réunira des équipes de 3 à 5 membres, dont les candidatures doivent être soumises au plus tard le 20 janvier 2024. Cependant, il est impératif qu’au moins un membre de chaque équipe soit un développeur Hedera certifié, afin d’assurer un niveau de compétence adéquat pour relever les défis de cette compétition.

Les participants auront l’opportunité d’explorer en profondeur la finance décentralisée (DeFi) et les organisations autonomes décentralisées (DAO). En acquérant une compréhension approfondie de ces concepts, ils seront mieux préparés à contribuer à la transformation des industries et à promouvoir l’adoption de la DLT.

