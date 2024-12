Forum arabe de la cybersécurité : la quatrième édition « Journées de la confiance et de la sécurité cybernétique 2024 »

Dans le cadre de son soutien à la promotion de l’action arabe commune et de la coopération inter-régionale et internationale dans le domaine de la confiance numérique et de la cybersécurité pour assurer le succès des transformations technologiques dans la région arabe, l’Organisation Arabe des Technologies de l’Information et de la Communication (AICTO) a organisé « les Journées arabes de la cybersécurité », qui ont eu lieu les 3 et 4 décembre 2024 à Tunis.

L’Organisation Arabe des Technologies de l’Information et de la Communication a consacré le premier jour à la tenue des événements de la quatrième édition du « Forum arabe de la cybersécurité » sous le thème « Journées de la confiance et de la sécurité cybernétique 2024 ».

L’inauguration officielle du « Forum arabe de la cybersécurité » a été présidée par le Ministre des Technologies de la Communication de la République Tunisienne M. Sofiene Hemissi, en présence d’éminents experts en cybersécurité des régions arabes, africaines et du reste du monde.

« Les Journées arabes de la cybersécurité » ont été inaugurés par M. Mohamed Ben Amor, secrétaire général de l’Organisation Arabe des Technologies de l’Information et de la Communication AICTO, qui a salué tous les invités et remercié tous les intervenants et participants pour avoir répondu à l’invitation et contribué à l’enrichissement de cet événement important.

Dans son allocution, il a affirmé que la question de la cybersécurité figure parmi les priorités essentielles de l’Organisation Arabe des Technologies de l’Information et de la Communication. Il a déclaré : « Au fil des dernières années, nous avons intensifié nos efforts dans ce domaine en lançant un programme dédié à la cybersécurité, en collaboration avec nos partenaires régionaux et internationaux ».

Lors de son discours, le Ministre des Technologies de la Communication M. Sofiene Hemissia souligné que la cybersécurité représente un défi majeur au niveau stratégique en raison de son impact à l’échelle nationale, régionale et internationale, qui nécessite que les pays arabes travaillent ensemble et unissent leurs efforts pour trouver des solutions globales et communes, garantissant ainsi le succès collectif dans la gestion des risques cybernétiques dans le cadre d’une approche participative intégrée.

Prenant la parole, M. Yao Qingtian, Responsable régional de la cybersécurité de Huawei Afrique du Nord, a souligné l’impératif de coopération à la fois régionale et internationale dans les domaines cruciaux de la confiance numérique et de la cybersécurité. Il a précisé l’engagement ferme de Huawei à élaborer des solutions novatrices tout en préservant la sécurité des données. Huawei s’investit également dans la recherche et le développement de technologies sécurisées dans le but de fournir des outils puissants visant à protéger les informations sensibles.

À travers cette quatrième édition de ce forum, les participants ont bénéficié d’un aperçu complet de la cybersécurité dans la région arabe, avec une mise à jour sur les risques et les vulnérabilités auxquels font face les pays arabes à l’ère numérique.

