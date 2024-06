Flat6Labs et SPARK clôturent le projet Build Up Tunisia

Après 12 mois de travail intense, le projet Build Up Tunisia, une initiative de Flat6Labs en partenariat avec SPARK et financée par l’Union européenne, dans le cadre du programme « De l’Innovation à la Création », touche à sa fin.

Ce programme, qui visait à améliorer l’écosystème entrepreneurial en Tunisie, a démontré des résultats significatifs et prometteurs.

Le cœur du projet consiste à accompagner 8 structures d’appui pour le développement et la mise en place d’un programme d’accompagnement qui apportera une valeur ajoutée à la communauté à travers des sessions, qui combinent formation en groupe, ateliers de travail collaboratif et sessions individuelles, ont été réalisées en ligne et en présentiel.

Avec plus de 335 candidatures reçues, 48 entrepreneurs ont bénéficié de ces programmes répartis sur 12 régions de la Tunisie dans un cadre interactif centré sur l’expansion commerciale, avec des interventions de dirigeants et d’entrepreneurs ayant réussi dans l’écosystème local et régional. Des mentors et experts nationaux et internationaux ont également contribué, partageant leur expertise pour aider ces porteurs de projet à atteindre leurs objectifs.

Mme Faten Aissi, Directrice adjointe à Flat6Labs Tunisie a affirmé : « Cette formidable aventure a pu renforcer les compétences des personnes et des structures accompagnés en planification et gestion d’entreprise, préparer leur expansion internationale, et se préparer à l’investissement en accédant à des investisseurs potentiels. Build Up Tunisia a donc permis de préparer une nouvelle génération d’entrepreneurs tunisiens, prêts à innover et à croître dans un environnement de plus en plus compétitif. »

Lors de la cérémonie de clôture, les invités ont pu assisté à un panel intitulé « Support program components, How to Impact Your Community? » réunissant trois invités de différents pays : Mme Noran A. Elarbi, responsable du projet LNOB chez Tatweer Research en Libye, M. Fadi Souilem, CEO de Coworky en Tunisie, et M. Anouar Hachemane, CEO de School Up en Algérie.

Ce panel a abordé les défis rencontrés par les entrepreneurs dans différents pays et a exploré des stratégies pour promouvoir la culture entrepreneuriale. Les intervenants ont discuté de l’importance de créer des écosystèmes de soutien solides et de développer des programmes qui répondent aux besoins spécifiques de chaque communauté.

La clôture de l’initiative « Build Up Tunisia » marque une étape importante dans le développement de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie, posant des bases solides pour de futures initiatives et succès dans le secteur.

